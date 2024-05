Tyto parádní aplikace pro iPhone a Mac jsou dnes výjimečně zdarma (13. 5. 2024)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Chcete o svých fotografiích vědět všechno? Stačí spustit program EXIF Viewer a poskytnout mu přístup do knihovny fotografií. EXIF Viewer pak převezme metadata EXIF každé fotografie a zobrazí nejdůležitější informace přímo pod ní. Chcete-li zobrazit ještě podrobnější informace, můžete po fotografii přejet prstem. Klepnutím na fotografii zobrazíte možnost odstranění údajů EXIF. Aplikace obsahuje také celou řadu dalších praktických funkcí, včetně rozšíření fotografií, tří režimů prohlížení, aplikace Zprávy a možnosti kopírovat metadata EXIF do schránky.

Aplikace zdarma pro Mac

The Blue Map

The Blue Map je aplikace pro Mac, která vám zpřístupní komplexní informace o všech zemích světa. Využívá data z důvěryhodných zdrojů, jako je Wikipedia ([wikipedia.org]), statistiky OSN, Světové banky a WHO. Aplikace tato data zpracovává a přehledně zobrazuje tak, abyste se v nich snadno zorientovali. Ať už vaše dítě zahlcuje otázkami o naší planetě, chystáte se na cestu do nové země nebo chcete porovnat různé státy, The Blue Map je tu pro vás. Najdete zde interaktivní mapu Země, detaily o jednotlivých státech nebo třeba možnost porovnání dvou zemí.

Původní cena: 1,99$

