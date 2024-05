Apple Vision Pro 2 má dorazit za dva roky a být překvapivě levný

Jedním z hlavních problémů první generace headsetu Vision Pro je bezesporu jeho vysoká cena, která mnohé jablíčkáře odrazuje od koupi – tím spíš, když netuší, zda by pro podobný typ produktu našli využití. V případě druhé generace tohoto produktu by však mělo být pořízení o něco lákavější, tedy minimálně podle zdrojů leakera @Revegnus1.

Leaker potvrdil dřívější informace Kua a dalších analytiků ohledně toho, že kdy má Apple přijít s druhou generací Vision Pro. Stát se tak má konkrétně v roce 2026, přičemž se má jednat o plnohodnotného nástupce nynější generace a nikoliv o „odlehčenou“ verzi s horším harwarem, o které se spekuluje. O to zajímavější je pak to, že zde má kalifornský gigant kromě upgradu hardwaru počítat i s citelným snížením ceny. Ta by se měla pohybovat kolem 1500 až 2500 dolarů, což je v porovnání s nynější minimální cenou 3500 dolarů podstatně méně. Důvodem má být do znační míry zlevnění výroby některých komponent.

Právě díky nižší ceně by měla být druhá generace Vision Pro schopná oslovit větší množství uživatelů – tím spíš, když bude za dva roky na visionOS daleko větší množství aplikací, díky kterým bude možné headset využívat daleko lépe než je tomu nyní. Zároveň se dá počítat s tím, že i samotný Apple posune možnosti svého headsetu pomocí softwarových upgradů ve visionOS. Zkrátka a dobře, je na co se těšit. Snad se tedy předpovědi leakera naplní.