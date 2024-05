Více než 50 % těch, co přešli na iPhone 15, zároveň přešli na větší úložiště

Analytická agentura CIRP přinesla novou zprávu zaměřenou na prodeje iPhonů, co se jejich uložiště týká. Právě paměť telefonu je pro Apple hlavním a prakticky i jediným způsobem, jak zvyšovat marži z prodejů iPhone. Podle zprávy CIRP se s přechodem na iPhone 15 rozhodla více než polovina uživatelů přejít nejen na novější model, ale také na model s větší pamětí. Zajímavé je, že u iPhone 14 to bylo 39 % uživatelů, u 13 pak 32 % uživatelů a z těch, kteří přecházeli na iPhone 12, se rozhodlo jen 28 % zvýšit kapacitu svého telefonu.

Zajímavý je také poměr přechodu na telefon s větším uložištěm v případě základních a „Pro“ modelů. Zatímco 54 % uživatelů při přechodu z jednoho na druhý Pro model nebo z přechodu ze základního na Pro model zvýší také uložiště svého telefonu, v případě přechodu mezi základními modely je to pouze 36 %. Je jasné, že čím dražší telefon lidé kupují, tím snadnější je pro ně investovat také do navýšení samotné paměti, ovšem, že to dělá více než polovina uživatelů je skutečně zajímavé.