Tento muž se nejspíš stane po Timu Cookovi novým šéfem Applu!

Nynější šéf Applu Tim Cook oslaví letos již své 64. narozeniny. Čím dál intenzivněji se proto začíná spekulovat nad tím, kdo by jej mohl v pozici prvního muže Applu v budoucnu nahradit. Právě na potenciálního nástupce Tima Cooka se nyní ve své analýze opírající se o zákulisní informace přímo z Applu zaměřila agentura Bloomberg. Kdo má tedy ke kanceláři pro šéfa Applu nejblíž?

Zdroje Bloombergu se nechaly slyšet, že zatím není důvod k tomu, aby se na pozici CEO Applu bezprostředně změnilo obsazení a tedy že Tim Cook na této pozici ještě nějakou dobu určitě setrvá. Existuje však hned několik možností, kdo by nakonec jeho místo mohl převzít. Například pokud by bylo třeba vyměnit šéfa Applu bezprostředně například kvůli špatnému zdraví či čemukoliv jinému, takřka 100% by se stal novým CEO nynější provozní ředitel Applu Jeff Williams. Háček je však v tom, že i on sám má již svůj věk – konkrétně mu už je 61 let. Ve výsledku by si tedy v tomto směru Apple příliš nepomohl, jelikož by za pár let muset opět řešit předání vedení někomu jinému.

Vzhledem k tomu, že dle zdrojů Bloombergu chce ve vedení Applu v budoucnu někoho, kdo by jej mohl vést stejně jako Cook či Jobs alespoň 10 let, je jasné, že bude třeba „lovit“ ve vodách mladších vysoce postavených manažerů Applu. Jedním z nejžhavějších kandidátů pak má být podle dostupných informací John Ternus, který v současnosti v Applu zastává pozici viceprezidenta pro hardwarové inženýrství a v posledních letech má čím dál tím viditelnější roli. Vídat jej ostatně můžeme poměrně pravidelně i na Keynotes, kde prezentuje novinky či nastiňuje budoucí vize Applu.

Ternus je prakticky dokonalý kandidát z mnoha faktorů. V Applu má být totiž velmi oblíbený za své pracovní výkony i chování, přičemž chválu na něj mají pět třeba i sám Tim Cook či nekompromisní Eddy Cue. Johnovi je navíc teprve 49 let, takže má potenciál setrvat ve vedení Applu přes 10 let i v případě, že z jeho čela Tim Cook ještě pár let neodejde. I přes svůj věk má však Ternus obrovské zkušenosti na manažerských pozicích, které by ve vedení Applu zúročil. Poměrně zajímavé je pak to, že někteří vysoce postavení manažeři už berou Ternuse coby budoucího CEO Applu za hotovou věc. Například Eddy Cue měl údajně svým blízkým spolupracovníkům říci, že Ternus ředitelem Applu skutečně bude. Zdá se tedy, že je takřka rozhodnuto.