Apple prakticky odhalil výkon čipu A18 Pro do iPhonů 16 Pro!

Apple toho na úterní Keynote řekl dost možná daleko víc než jsme si na „první dobrou“ byli schopni uvědomit. Dost možná totiž odhalil s předstihem takříkajíc mezi řádky to, jak výkonné budou iPhony 16 Pro (Max) chystané na podzim letošního roku. Odvodit to totiž lze poměrně snadno z čipů M4, které jsou srdcem nových iPadů Pro.

„M4 je systém na čipu (SoC) postavený na 3nanometrové technologii druhé generace, který posouvá vrcholnou úspornost čipů Apple ještě o krok dál a umožňuje neskutečně tenké řešení iPadu Pro,“ píše konkrétně v tiskové zprávě oznamující čip M4 Apple. První výkonnostní testy provedené přes aplikaci Geekbench 6 pak ukazují, že čip M4 je zhruba o 22 % rychlejší v úlohách využívajících jedno jádro, zatímco v případě vícejádrových úloh se bavíme o zrychlení kolem 25 % v porovnání s čipem M3.

A jelikož je M3 postaven na 3nm výrobním procesu první generace stejně jako čipy A17 Pro v iPhonech 15 Pro (Max), dá se předpokládat, že stejný výkonnostní skok kupředu zažijeme při přechodu na vyspělejší čipovou architekturu i letos u chystaných čipů A18 Pro. I tyto čipy totiž budou prakticky 100% postaveny na 3nm výrobním procesu 2. generace, jelikož Apple u čipů řady A a M využívá již řadu let stejnou nanometrovou technologii.

Co to znamená v řeči čísel? Že čip A18 Pro by měl ve výkonnostních měřeních přes Geekbench 6 dosahovat zhruba 3550 bodů v testu na jedno jádro a zhruba 9050 bodů v testu na více jader – tedy o 22, respektive 25 % více než je tomu u A17 Pro. V obou případech by se tedy jednalo o velmi slušný výkonnostní nárůst, který by navíc šel ruku v ruce se snížením energetické náročnosti a tedy teoreticky zvýšením výdrže baterie. Na potvrzení si sice budeme samozřejmě ještě nějakou chvíli počkat, nicméně pokud Apple splní očekávání ohledně čipové strategie, což se jeví jako velmi pravděpodobné, čekají nás opravdu zajímavé věci.