Nový foťák i dvě boční tlačítka: Podívejte se na detailní fotky 3D makety iPhonu 16

Těšíte se na příchod nového iPhonu 16 (Plus)? Není se čemu divit. Po letech půstu z hlediska novinek a vylepšení u základních iPhonů se totiž letošní „šestnáctky“ jeví jako jedny z nejzajímavějších modelů posledních let a to hned z několika důvodů. Jednak u nich totiž chce Apple přepracovat design fotoaparátu, jednal se zde máme dočkat nasazení zbrusu nového tlačítka Capture Button pro ovládání fotoaparátu a jednak na něj dorazí i Action Button pro spouštění předem naprogramovaných úkonů. Pokud vás pak zajímá, jak budou tyto novinky na těle iPhonu 16 vypadat, máme pro vás odpověď. Najdete ji v galerii níže.

S trojicí snímků přišel jako první spolehlivý leaker Majin Bu, který je získal od jednoho z výrobců příslušenství. Ti tyto makety využívají pro testování doplňků v čele s kryty a tak podobně, které se snaží vyrábět s co největším předstihem, aby při představení telefonů byly již jejich produkty na trhu. Právě to je ve výsledku do jisté míry zárukou toho, že jejich makety odpovídají realitě, jelikož vychází z těch nejpřesnějších možných zdrojů. To, co vidíme na snímcích výše, je tedy velmi pravděpodobně přesně to, co uvidíme na podzim na reálných iPhonech 16.