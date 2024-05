Recenze adaptéru Swissten Travel Charger: Spolehlivý parťák za pár korun

Adaptérů není nikdy dost. Zřejmě každý z nás denně nabíjí iPhone či jiné zařízení. Společnost Swissten má ve svém portfoliu adaptéry za pár stovek, které vám poskytnou obstojný výkon, a třeba zvládnou nabít i vícero zařízení. Pokud totiž jeden adaptér má dva výstupy, já osobně to považuji za velké pozitivum. Pojďme se tedy blíže podívat na Swissten Travel Charger, který má dva výstupy a nabízí výkon až 20 W.

Obsah balení

Jelikož jde v tomto případě o adaptér, nebude balení nikterak zajímavé. Na jeho přední straně naleznete design produktu s výčtem několika technických specifikací. V balení jako takovém je pouze adaptér. Nicméně je opravdu důmyslně zabalen v papírovém balu. Není tedy na místě se bát, že by mohlo snad dojít k jeho poškození. Na druhou stranu je ale třeba si přiznat, že by balení mohlo být menší. Pochopitelně nejde ale o nic, co by muselo uživateli dělat vrásky na čele.

Technické specifikace

Co se materiálu týče, pravděpodobně vás nepřekvapí, že je zde k vidění především plast. Za zmínku stojí například GaN technologie. Ta je skvělá v tom, že se komponenty nabíječky nepřehřívají, tudíž je můžeme přiblížit k sobě a nabíječka tak nezabírá tolik místa. Sloučenina zvaná nitrid galia, na kterém je tato technologie založená, zvyšuje efektivitu a účinnost nabíjení. Díky této technologii je nabíječka vysoce účinná, ale zároveň bezpečná. Co se rozměrů týče, ty jsou 36 x 36 x 36 mm. Pokud by vás ovšem zajímaly ryzí technické specifikace, ty naleznete zde:

– Vstupy: 100 – 240V AC 0.5A – 50/60Hz

– Výstupy:

USB-C: 5V DC 3A, 9V DC 2.22A, 12V DC 1.67A, 20W Max

PPS1:3.3-5.9V DC 3A, 17.7W Max

PPS2:3.3-11V DC 1.8A, 19.8W Max

USB-A QC 3.0: 5V DC 3A, 9V DC 2A, 12V DC 1.5 A, Max. 18W

Společný výstup USB-C a USB-A je sdílených 15 W.

Vlastní používání a resumé

Používání adaptéru pochopitelně záživné moc není. Nicméně v tomto případě získáte příslušenství za tři stovky, které dokáže velice rychle nabít váš iPhone, iPad, Apple Watch či jiné zařízení. Navíc je vyhotoveno ve velmi kompaktním provedení a v žádném případě se vám nepřehřeje. Pokud tedy hledáte adaptér s obstojným výkonem za pár kaček, jste na správné adrese. Jestliže na nabití dvou produktů nikterak nespěcháte (dělí se 15 W), je možné pohodlně nabít iPhone či Apple Watch přes noc. Cena adaptéru je 299 korun.

Adaptér Swissten zakoupíte zde