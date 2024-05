Siri na HomePodech trpí směšným problémem, do kapsy ji strčí i děti na základní škole

Že není umělá asistentka Applu Siri příliš chytrá, tedy minimálně v porovnání s konkurencí, není již dlouhé roky žádným tajemstvím. Ostatně, právě kvůli tomu se na Apple snáší dlouhodobě ostrá kritika, která by jej měla už letos přimět k nápravě skrze implementaci novách AI funkcí pro Siri v iOS 18. Než se tak však stane, budou se nejen jablíčkáři Siri za její přešlapy smát, přičemž jeden takový se jí děje i nyní.

Mnozí majitelé HomePodů a HomePodů mini si na sociálních sítích stěžují na to, že Siri neví, kolik je hodin. Respektive, kdy se zeptají na to, kolik je hodin jinou frází než „What time is it?“, asistentka jim není schopna jednoduše odpovědět. Namísto toho je informuje o tom, že výsledek jejich otázky je schopná najít na internetu, ale je třeba se v takovém případě zeptat Siri na iPhonu, iPadu či Macu. Čas je přitom naprosto elementární věc, se kterou by Siri neměla mít žádný problém – vždyť jej ovládají i děti na základní škole.

Jelikož se jedná evidentně o chybu na straně serverů Applu, které Siri pohání, oprava by neměla vyžadovat aktualizaci firmwaru HomePodů. Stačit by ve výsledku měla „jen“ oprava na straně serverů Applu, na které se zcela určitě již pracuje. Ostatně, dokládá to fakt, že si ještě před pár hodinami nebyla Siri schopna poradit ani s otázkou „What time is it?“, zatímco nyní uživatelé, u kterých se chyba projevila, hlásí, že tuhle frázi jim již Siri „bere“. Úplná oprava je tedy otázkou pár hodin.