Z YouTube se za poslední roky stala suveréně největší platforma pro přehrávání videí na internetu. Není nic snadnějšího než natočit video a sdílet jej s ostatními na YouTube. Příští rok oslaví YouTube 20 let na trhu a za tu dobu zaznamenal nespočet rekordů nejen on sám, ale především tvůrci videí. Každé z deseti nejpřehrávanějších videí na YouTube má více než 5 miliard zhlédnutí. To nejlepší pak dokonce neuvěřitelných 14 miliard zhlédnutí. Pojďte se podívat na nejpřehrávanější videa na youtube.

Baby Shark Dance – 14 miliard shlédnutí

Despacito – Luis Fonsi – 8,4 miliard shlédnutí

Johny Johny Yes Papa – 6,9 miliard shlédnutí

Bath Song – 6,7 miliard shlédnutí

Shape of You – Ed Sheeran – 6,3 miliardy shlédnutí

See You Again – Wiz Khalifa – 6,2 miliardy shlédnutí

Wheels on the Bus – 6,1 miliard shlédnutí

Phonics Song with TWO Words – 5,8 miliardy shlédnutí

Uptown Funk – Mark Ronson – 5,2 miliardy shlédnutí

Learning Colors – Colorfull Eggs – 5,1 miliardy shlédnutí