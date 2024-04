Dnes startuje nová fitness výzva pro majitele Apple Watch, toto stačí k jejímu splnění!

S fitness výzvami pro majitele Apple Watch v červnu Apple nehodlá šetřit. Po nedávné výzvě k oslavě ke Dni Země, tu dnes máme další další – tentokrát zaměřenou na tanec.

Na 29. duben připadají oslavy Mezinárodního dne tance. To si ostatně velmi dobře uvědomuje i samotný Apple, který jej umožňuje monitorovat přes Apple Watch a který jí nyní právě skrze monitoring na Apple Watch oslaví fitness výzvou. Pokud tedy rádi tančíte, dnes máte díky tomu možnost získat nový digitální odznáček do vaší sbírky spolu s trojicí samolepek do iMessage a FaceTime. Stačit vám k tomu bude jen dvacetiminutové zatančení si, které budete měřit přes Apple Watch. Z vlastních zkušeností nicméně víme, že se vám bude jako tanec trackovat i jakákoliv jiná aktivita, u které se vám dostatečně zvedne tepová frekvence. Pro získání odznáčku tedy stačí ve výsledku jen zapnout měření tance přes aplikaci Cvičení a pak se už jen věnovat aktivitě, která je vám bližší.

Podrobné informace o výzvě zveřejnil Apple již minulý týden. Odznáček bude možné samozřejmě získat celosvětově, jelikož se jedná o akci uspořádanou k mezinárodní oslavě. Výzvu pak bude možné splnit naprosto kdykoliv během dne, takže získání odměn za ní by neměl být žádný velký problém.