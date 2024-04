Hrajte bez limitů s jarními slevami na PlayStation hry a příslušenství na DATARTu

Komerční sdělení: Pokud jste fanoušky herní konzole PlayStation, zbystřete! Na DATARTu totiž nyní běží parádní slevová akce, díky které lze ušetřit při nákupu her a příslušenství právě pro PlayStation nemalé peníze. A že je z čeho vybírat! Slevy totiž padly na spousty špičkových her, které vás zabaví na dlouhé hodiny.

Jarní slevy na PlayStation naleznete na DATARTu zde

Vyberte si svůj herní svět a ponořte se do magických dobrodružství, adrenalinových závodů nebo napínavých strategických her s vaší oblíbenou konzolí a hrami PlayStation. Co takhle vyzkoušet Gran Turismo 7 na PlayStation 5 a zažít ten nejdivočejší závod se špičkovými sportovními auty na více než 90 okruzích v online režimu? Nebo se nejprve postavíte zdánlivě neporazitelnému nepříteli a obnovíte pořádek a rovnováhu ve světě Horizon Forbidden West na PlayStation 5? Proč si nezahrát obojí, když teď máte možnost ještě víc.

Zvýšte svůj herní zážitek pomocí vychytaných příslušenství PlayStation za skvělé jarní ceny. Chcete hrát bez rušivých zvuků z okolí? Pak si nasadte bezdrátový headset PlayStation 5 Pulse 3D Wireless a zažijte hru takovou, jaká má být i zvukově. Díky technologii 3D AudioTech se ocitnete přímo ve středu dění. Abyste si užili hraní bez limitů, pořiďte si dokovací stanici Sony PlayStation 5 Dualsense, která nabije energii dvěma bezdrátovým ovladačům Dual Sense bez nutnosti zapnutí herní konzole. Stačí je zacvaknout a můžete hrát! Zkrátka a dobře, lákavých slev je celá řada a byla by velká škoda, kdybyste si je nechali uniknout!

Jarní slevy na PlayStation naleznete na DATARTu zde