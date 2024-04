Příroda má vlastní profil na Spotify, poslechem přispějete na její ochranu

Milujete cvrdlikání ptáčků, burácení vln nebo šum lesa? Tak přesně tyto zvuky přírody nyní najdete na Spotify a to přímo pod oficiálním profilem přírody s názvem jak jinak než Nature. Umělci, kteří používají ve svých nahrávkách zvuky přírody, mohou nově přidat přírodu do featu a označit ji tak jako spoluautora hudby. Pokud chcete poslouchat například zvuk moře a jste uprostřed Evropy, najdete jej na profilu Nature na Spotify.

To nejlepší však je, že přehráním skladeb putuje stejně jako u klasických umělců zisk danému umělci, v tomto případě přírodě. A protože příroda si raději než nové Rolexky koupí nějaký ten nový strom nebo nechá vyčisti pláž, putuje zisk z přehrávání hudby na profilu Nature přímo organizaci na ochranu přírody. Konkrétně se jedná o společnost Museum for the United Nations – UN Live, což je zastřešující organizace pro podporu biodiverzity a ochranářských projektů.

„Hudba má sílu zapojit miliony a miliony lidí po celém světě a podnítit v nich pozitivní změnu na globální úrovni a dostat nás všechny na cestu větší udržitelnosti. Ve světě, kde empatie klesá a mnoho lidí má často pocit, že na jejich činech téměř nezáleží, se UN Live setkává s lidmi tam, kde jsou, na jejich displejích a v jejich sluchátkách. A to prostřednictvím formátů, s nimiž se mohou ztotožnit a činů, které jsou důležité. Využití přírody jako umění je gamechanger.“ uvedla výkonná ředitelka UN live Katja Iversen.