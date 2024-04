Představení nových iPadů Air je spadnutí!

Řada uživatelů již netrpělivě vyhlíží nové iPady. Je prakticky jisté, že se jich letos dočkáme – mimo jiné proto, že v tomto směru Apple loni nic nového nepřinesl. Nyní se v souvislosti s chystanými iPady objevila pozoruhodná novinka v podobě příslušenství, které bylo překvapivě již uvedeno do prodeje.

Populární výrobce příslušenství pro telefony a tablety ESR právě uvedl do prodeje na Amazonu pouzdra pro 12,9″ iPad Air. V popisu je tento konkrétní iPad označen jako model z roku 2024. V současnosti ale Apple prodává pouze jednu verzi iPadu Air s 10,9″ obrazovkou.

Ačkoli rendery zobrazující pouzdra vypadají téměř identicky jako obrázky propagující pouzdra pro 12,9″ iPad Pro, ty pro větší iPad Air zobrazují menší výřez pro zadní kameru. Důvodem je fakt, že iPad Air má pouze jeden objektiv bez LiDAR skeneru.

Samotná pouzdra od externích výrobců samozřejmě nesouvisí přímo s Applem, nicméně jejich výrobci obvykle získávají informace o nových zařízeních před jejich uvedením na trh, aby mohli včas vytvořit a prodávat k těmto zařízením příslušenství. Společnost ESR v minulosti taktéž uvedla pouzdra pro nové modely iPadů týdny před jejich oficiálním představením od Applu.

Fotogalerie iPad Air 12,9 unik 8 iPad Air 12,9 unik 7 iPad Air 12,9 unik 6 iPad Air 12,9 unik 4 iPad Air 12,9 unik 5 iPad Air 12,9 unik 1 iPad-Air.008.jpeg iPad Air 12,9 unik 2 iPad Air 12,9 unik 3 Vstoupit do galerie

Apple podle dostupných informací pracuje na dvou nových verzích iPadu Air – dosud nevydaná zařízení údajně nesou kódové označení J507 a J537. Zatímco jeden z těchto modelů bude pravděpodobně vypadat dost podobně jako současný iPad Air, druhý by měl mít větší 12,9″ displej. Nová generace iPadu Air by měla být poháněna čipem M2, zatímco čip M3 by si Apple schovával pro nový iPad Pro.

Fotogalerie #2 iPad Air 129 pouzdro 1 iPad Air 129 pouzdro 2 iPad Air 129 pouzdro 3 iPad Air 129 pouzdro 4 iPad Air 129 pouzdro 5 Vstoupit do galerie

Nejnovější zpráva od analytika společnosti DSCC Rosse Younga zase naznačuje, že by Apple pro nový iPad Air mohl použít miniLED displej. A podle Marka Gurmana z Bloombergu by měl Apple oficiálně oznámit nové iPady Air a Pro společně s přepracovanou Magic Keyboard a Apple Pencil 3 již v druhém týdnu května.