Nová aplikace pro Apple Vision Pro vám umožní sledovat fotbal lépe než kdy dřív!

Před časem jsme vám ukázali koncept sledování F1 na Vision Pro a nyní tu máme něco pro fanoušky fotbalu. Společnost Immersiv.io pracuje na zcela nové aplikaci pro DFL Deutche Fotball Liga, která vám na Vision Pro umožní sledovat fotbal jedinečným způsobem. Video ukazuje zápas Fortuny Düsseldorf 2:0 proti Hamburku ve 2. bundeslize. Ten jednak sleduje fanoušek ve Vision Pro hned na několika virtuálních displejích, díky kterým má možnost vidět pohled z jakékoli kamery na stadionu, ale taktéž vidí virtuální zobrazení celého hřiště a pohyb jednotlivých hráčů a míče na něm.

To nejlepší však je, že sleduje zápas se svým kamarádem, také fanouškem fotbalu a to i přes to, že je jeho kamarád na druhém konci zeměkoule. Kdy bude aplikace dostupná zatím není jasné a vývojáři to nikde nezveřejnili. Je také potřeba si uvědomit, že je to aplikace, která je vyvíjena na zakázku pro již zmíněnou DFL, tedy ostatní ligy s ní sledovat s největší pravděpodobností nebude možné. Přesto se jedná na zajímavou možnost využití Vision Pro pro sledování sportu.