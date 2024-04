Apple chce vysílat nové Mistrovství světa klubů ve fotbale!

Apple to se vstupem do světa vysílání sportovních událostí myslí vážně. Poté, co na Apple TV+ dostal v minulosti fotbalovou MLS s hvězdným Lionelem Messim či baseballovou NBL si totiž brousí zuby na další velké ryby. Již delší dobu se navíc proslýchá, že má kalifornský gigant zájem o vysílání basketbalové NBA či o fotbalovou Ligu mistrů, přičemž nyní přišel The New York Times s tím, že do vysílání fotbalu chce Apple vstoupit ještě ve větší míře.

Podle čerstvých informací se Apple intenzivně zabývá získáním vysílacích práv na nový formát fotbalového Mistrovství světa klubů. Na nový formát „najede“ turnaj spadající pod „hlavičku“ organizace FIFA od roku 2025 s tím, že se jej zúčastní 32 týmů, přičemž zastoupení zde bude mít každá ze šesti světových fotbalových konfederací. V současnosti přitom hrají tuto soutěž nej nejlepší týmy jednotlivých kontinentů, čímž soutěž ve výsledku dost trpí. Odehraje se v ní totiž ve výsledku jen pár zápasů, které navíc nejsou příliš sledované vzhledem k tomu, že fanoušci zpravidla týmy z jiných konfederací příliš neznají a tudíž je pro ně atraktivní vlastně jen tým z jejich konfederace. Tedy, pokud mu vůbec fandí.

Nový turnaj se uskuteční v průběhu června a července 2024 s tím, že 12 týmů do něj pošle Evropa, 6 týmů Jižní Amerika, 4 týmy Asie, 4 týmy Afrika, 4 týmy Střední a severní Amerika, 1 tým Oceánie a 1 tým vyšle pořadatel ze své země. Jednat by se tedy mělo o nevídaný svátek fotbalu, který proti sobě postaví velmi zajímavá mužstva, které se spolu do této chvíle dost možná ještě ani nestřetly. Zájmu ze strany Applu o vysílání turnaje na Apple TV+ se tak absolutně nedá divit.

Současná nabídka za vysílání turnaje se má pohybovat kolem 1 miliardy dolarů, přičemž je možné, že jí Apple kvůli atraktivitě vysílacích práv ještě zvýší. Pokud se totiž do oběhu nedostanou žádná volná vysílací práva, což se může podle dostupných informací klidně stát, byla by Apple TV+ jedinou možností, jak turnaj sledovat. A jelikož se jej zúčastní týmy z celého světa, bude atraktivní pro jablíčkáře ze všech zemí, což by mohlo popularitu této platformy opět zvýšit.