Získejte Apple TV+ na 3 měsíce zdarma! Stačí splnit tuto věc a předplatné je vaše

Streamovací služba Apple TV+ se sice mezi diváky netěší ani zdaleka takové popularitě jako třeba Netflix či Max, rozhodně se však už nedá říci, že by byl její podíl na trhu se streamovacími službami zcela zanedbatelný. Vzhledem k tomu, jak moc si Apple zakládá na kvalitním obsahu, se však tomuto faktu vlastně ani nedá příliš divit. Vždyť valná většina filmů a seriálů na Apple TV+ jsou skutečnými mistrovskými kousky, které baví jak svým dějem, tak i technickou stránkou. Apple navíc čas od času rozdává několikaměsíční bezplatné předplatné, aby jeho uživatelé okusili, jak kvalitní Apple TV+ vlastně je. A to se děje i nyní.

Poté, co relativně nedávno rozdával Apple TV+ na 3 měsíce zdarma coby propagaci jednoho z nových filmů, které na platformu dorazily, spustil nyní další super akci. Ta se vztahuje konkrétně na majitele konzolí Xbox od Microsoftu (už to je samo o sobě vcelku zajímavé), přičemž jediné, co musí majitelé těchto konzolí udělat, je stáhnout přes obchod s aplikacemi na konzoli aplikaci Apple TV+, tu následně spustit a poté zahájit tříměsíční bezplatné zkušební období. Jakmile tak učiníte, vyskočí vám na televizi instrukce k přihlášení či zaregistrování, přičemž nejjednodušší cestou k aktivaci je oskenovat QR kód přes váš iPhone. Poté už stačí na telefonu jen potvrdit pár věcí a je hotovo.

Fotogalerie Xbox Apple TV 1 Xbox Apple TV 2 Xbox Apple TV 3 Xbox Apple TV 4 Xbox Apple TV 5 Xbox Apple TV 6 Xbox Apple TV 7 Xbox Apple TV 8 Vstoupit do galerie

Celý aktivační proces jsme vyzkoušeli i my v redakci s tím, že fungoval i v případě, že na účtu, skrze který proběhlo na Xboxu přihlášení, již bylo v minulosti nejedno tříměsíční zkušební období využito. Zdá se tedy, že je akce určena pro všechny jablíčkáře bez ohledu na to, zda již v minulosti Apple TV+ zdarma využili či nikoliv. Záměrně však raději říkáme „zdá se“. U některých promo akcí z minulosti se totiž stalo, že zatímco někteří uživatelé, kteří dříve bezplatné zkušební období využili, měli díky nové promo akci nárok na další, u jiných tomu tak nebylo. Za zkoušku ale ve výsledku nic nedáte.