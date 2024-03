Napoleon online: Jeden z nejočekávanějších filmů posledních měsíců dorazil na Apple TV+

Napoleon je konečně online! Pokud jste se tedy tohoto velkofilmu z dílny Apple TV+ nemohli dočkat, ale zároveň jste na něj nestihli či třeba nechtěli jít v předešlých týdnech do kina, konečně si jej můžete vychutnat z pohodlí vašeho gauče. Dnes totiž oficiálně dorazil do streamovací služby Apple TV+, ve které je všem jejím předplatitelům k dispozici zcela zdarma. A že je o co stát. Jedná se totiž o další mistrovské dílo Ridleyho Scotta, které vás vtáhne během prvních minut a pustí až se závěrečnými titulky. Zkrátka a dobře, bombastická podívaná.