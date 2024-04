Odsunutí Apple Pay na druhou kolej? EU brzy schválí další zásadní změnu pro iPhony

Poté, co začaly nedávno iPhony v Evropské unii podporovat instalaci aplikací z alternativních obchodů, se na ně valí další zásadní změna. Řeč je konkrétně o odemčení NFC čipu pro bankovní aplikace a platební služby, kterou Apple před pár týdny oznámil skrze tiskovou zprávu v reakci na nový zákon o digitálních trzích na území EU, který velkým technologickým společnostem nařizuje jejich hardwarové i softwarové produkty výrazně otevřít ostatním společnostem a vývojářům. A právě tato novinka zřejmě co nevidět ožije.

Agentura Reuters informovala před pár hodinami o tom, že se Evropské regulační orgány připravují právě na schválení plánu Applu otevřít bankám a dalším poskytovatelům platebních služeb NFC čip v iPhonech, díky čemuž tak rázem nebude nutné platit jen přes Apple Pay. Zdá se navíc, že platit nebude nutné ani přes aplikaci jako takovou, protože podle dostupných informací má NFC na iPhonech umožnit i pouhé placení přiložením, na které jsme zvyklí třeba z klasických platebních karet.

Jak velké oblibě se bude tato novinka těšit lze v tuto chvíli jen hádat. Pro banky totiž bude na jednu stranu určitě lákavé využít vlastní řešení, kterým se vymaní z poplatků, jenž musí Applu za každé použití Apple Pay uživatelem odvádět, na druhou stranu by však přišly o univerzální platební metodu, která je dokonale integrována v OS Applu i v řadě platebních bran na internetu. Nebylo by proto vůbec překvapivé, kdyby byla tato novinka využívána jen malým množstvím bank a dalších platebních společností. Zda se tak stane či nikoliv se ostatně dozvíme zřejmě již brzy – novinka by totiž mohla dorazit už v iOS 17.5.