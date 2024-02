V Česku platíme přes Apple Pay už 5 let! Zavzpomínejte na jeho spuštění

Je tomu skoro až k nevíře, ale od spuštění podpory Apple Pay v České republice uplynulo na začátku tohoto týdne již dlouhých 5 let. Ke spuštění totiž došlo konkrétně 19. února 2019 v brzkých ranních hodinách poté, co celá řada indícií naznačovala, že by se tak skutečně mělo stát. A jelikož se tehdy jednalo o velkou věci, ne-li vůbec tu největší, kterou čeští jablíčkáři v novodobé historii Applu zažili, sluší se na tento den alespoň v krátkosti zavzpomínat.

Zatímco v současnosti již podporu Apple Pay nabízí prakticky všechny banky a finanční služby, 19. února 2019 tomu tak rozhodně nebylo. Tehdy totiž spustilo jen Twisto (to mimochodem spuštění služby oznámilo vůbec jako první na českém trhu), MONETA Money Bank, Komerční banka, Česká spořitelna (avšak tehdy jen pro VISA karty), mBank, AirBank, J&T Banka a Edenred – Ticket Restaurant® a Edenred Benefits. Například na takové ČSOB si pak museli jablíčkáři počkat až do 5. listopadu téhož roku, přičemž zprvu byla k dispozici jen podpora Mastercard karet. Nelze se proto divit, že se na bankovní sektor valila za jeho laxní přístup k Apple Pay docela ostrá kritika.

I přes absenci některých bank v „prvním kole“ však byl nástup Apple Pay v České republice opravdu masový. Po prvních dnech spuštění služby totiž banky hlásily desítky tisíc registrovaných karet spolu s velkými objemy plateb, které právě přes Apple Pay šly. Nebylo se však ve výsledku čemu divit – novinku si chtěl vyzkoušet zkrátka každý. Nyní ji pak již bereme jako naprostou samozřejmost, kterou mnozí z nás používají dnes a denně jak na iPhonu, tak i na Apple Watch, iPadu či Macu.

Na 5. narozeniny Apple Pay v Česku nevzpomínáme nejen my, ale třeba i Komerční banka, která na svém účtu na X zveřejnila poměrně zajímavé statistiky týkající se právě Apple Pay využívaného jejími klienty. Prozradila v nich například to, že přes Apple Pay již bylo provedeno přes 200 milionů transakcí, které má na svědomí více než 300 tisíc klientů KB využívajících právě tuto službu. Tito uživatelé nejvíce utrácí za potraviny, za které jen přes Apple Pay za 5 let utratili téměř 19 miliard korun. 85 % všech plateb pak proběhlo v kamenných obchodech a nejvyšší nákup za téměř 600 tisíc korun proběhl v obchodě Chanel. A jak vnímáte Apple Pay vy?