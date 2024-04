Tulák, Babka, Loupežník a Čert. Pilgrims od Amanita Design míří na iPhony a Androidy

České nezávislé studio Amanita Design, tvůrci oceňovaných her Machinarium, CHUCHEL či Creaks, připravuje samostatné vydání své animované adventury Pilgrims pro zařízení s operačními systémy iOS/iPadOS a Android. Hra po necelých pěti letech od uvedení do předplatného Apple Arcade, které letos v březnu opustila, zamíří do obchodů App Store a Google Play ve středu 17. dubna v 11 hodin místního času.

Pilgrims je nelineární dobrodružná hra odehrávající se v kulisách malebného království, inspirovaném klasickými středoevropskými a východoevropskými pohádkami. V hlavních rolích se představují Tulák, Babka, Loupežník a Čert, na hradě pak sídlí král s princeznou a v rybníku hledejte vodníka. Pro česky a slovensky mluvící hráče mají Pilgrims v rukávu jeden zvláštní trumf v podobě desítek humorných hlášek, které vznikly z improvizace herců při nahrávání hlasů. Hlášky si ostatně můžete vychutnat i v rámci samostatné webové aplikace.

Prvotní myšlenka pro Pilgrims se urodila z ‘lovecké’ karetní minihry v úvodní části staršího titulu od Amanita Design, hry Samorost 3. V té šlo o rozluštění hádanky skrze experimentování s interakcí různých karet, přičemž i nesprávné řešení hráče odměnilo alespoň fórkem v podobě vtipné animace. Hra je tak plná nejrůznějších překvapivých situací a je jen na hráči, zda (a jak) je objeví. Od počátku byla designovaná tak, aby se na smartphonech ovládala co nejpohodlněji, a tak hráčům bude ke hraní na smartphonu stačit palec jedné ruky.

Pilgrims má na svědomí tým vedený Jakubem Dvorským, který si tentokrát vzal na starost nejen herní design, ale také celou grafiku. Tu rozpohyboval animátor Václav Blín, hru naprogramoval Michal Berlinger. O hudbu a zvuky se postarala klasická dvojice Tomáš ‘Floex’ Dvořák a Tomáš ‘Moták’ Dvořák.

V obchodech App Store a Google Play bude hra ke stažení a vyzkoušení zdarma od 17. dubna, 11:00 místního času. Po odehrání krátké úvodní pasáže si hráči mohou odemknout celou hru za jednorázový poplatek ve výši 79 Kč / 2,99 EUR. Pilgrims původně vyrazili do světa v říjnu roku 2019 – nejprve se zastavili na PC a zařízeních od Applu jako součást předplatného Apple Arcade, o 3 roky později dorazili také na Nintendo Switch.