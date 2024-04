Jak na iPhonu zabránit nechtěnému odesílání hlasových zpráv? Už se vám někdy stalo, že váš iPhone odeslal hlasovou zprávu, kterou jste posílat nechtěli? Bohužel, iPhony k tomu mají někdy trochu sklony. Díky funkci Přečíst při zvednutí se totiž může snadno stát, že váš telefon začne nahrávat, aniž o tom víte, a následně odešle soukromý rozhovor úplně někomu jinému – stačí jen nechtěně klepnout na nesprávné místo. Naštěstí se tomuto faux pas dá snadno předejít.

Při otevření konverzace v nativní aplikaci Zprávy se tato funkce postará o to, že když si přiložíte iPhone k uchu, začne automaticky nahrávat zvuk. Po oddálení telefonu od ucha nahrávání skončí a objeví se možnost odeslat hlasovou zprávu. Zní to celkem bezpečně, že? Za určitých okolností to ale zase tak bezpečné není.

Problémy se senzorem přiblížení

Za určitých okolností se ale při otevřené aplikaci Zprávy může začít nahrávat záznam i tehdy, když telefon nedržíte vyloženě u ucha. Někdy si totiž myslí, že telefon držíte u ucha, i když ho ve skutečnosti máte jen opřený o rameno – na vině mohou být v tomto případě problémy se senzorem přiblížení. Rázem se tak může nahrát a odeslat konverzace, kterou jste o tom dotyčném člověku právě vedli.

Jak vypnout funkci Přečíst při zvednutí

Pokud se chcete chránit před nepříjemnými situacemi, přejděte v Nastavení na možnost Zprávy a sjeďte dolů k sekci Zvukové zprávy. Zde jednoduše deaktivujte přepínač vedle položky Přečíst při zvednutí. Tímto krokem sice vypnete automatické nahrávání hlasových zpráv, ale nebojte, stále je můžete posílat ručně. Stačí klepnout na ikonu zvukové vlny v textovém poli.

Fotogalerie iOS Precist pri zvednuti 1 iOS Precist pri zvednuti 2 iOS Precist pri zvednuti 3 Vstoupit do galerie

Vypnutí funkce má i svá omezení

Mějte na paměti, že deaktivace funkce Přečíst při zvednutí sice zabrání nechtěnému nahrávání, ale zároveň znemožní i poslech příchozích hlasových zpráv tímto způsobem. Budete je muset vždy přehrávat ručně klepnutím. Nyní již tedy víte, jak na iPhonu zamezit nechtěnému odeslání hlasových zpráv vypnutím funkce Přečíst při zvednutí. Nezapomeňte však zvážit i omezení, která s sebou toto deaktivování přináší. Rozhodnutí je na vás – raději riskovat trapnou situaci, nebo si trochu ztížit poslech příchozích hlasových zpráv?