Stahujte: Nejnovější Assassin’s Creed Mirage je nyní na dvě hodiny zcela zdarma!

Fanoušci herní série Assassin’s Creed, zbystřete! Ubisoft se vás totiž nyní rozhodl potěšit zpřístupněním dvouhodinového bezplatného zkušebního období v nejnovějším díle této série, tedy v Assassin’s Creed Mirage. Pokud jste si jej tedy doposud nevyzkoušeli a stále si nejste úplně jisti tím, zda by vás oslovil, nyní máte konečně možnost si vše „osahat“.

Assassin’s Creed Mirage je návratem ke kořenům série, inspirovaným dílem z roku 2007. Vžijete se do role Basima, zloděje s temnou minulostí, a prozkoumáte rušný Bagdad 9. století. Hra slibuje kompaktní a zaměřený herní zážitek s důrazem na parkour, skryté vraždy a napínavý příběh plný zrady a pomsty. Setkáte se s legendárním Altaïrem a dalšími důležitými postavami série. Můžete se těšit na vylepšené bojové mechanismy, RPG prvky a vedlejší aktivity. Mirage vychází 5. října 2023 na PC, PlayStation 4 a 5, Xbox One a Series X/S.

Dvouhodinová bezplatná zkušební verze Assassin’s Creed Mirage je k dispozici na všech platformách – tedy na PlayStationu, Xboxu i PC. Zatímco na konzolích jej stáhnete standardně přes obchody se hrami, kde bude zkušební verze vidět (zkontrolováno na Xboxu), na PC lze bezplatnou zkušební verzi stáhnout přes Ubisoft Store a Epic Store. Dvouhodinový trial zdarma bude k dispozici až do 30. dubna s tím, že do příštího týdne, konkrétně 24. dubna, lze v digitální verzi na Xbox Store, PS Store a Ubisoft Store či Epic Store získat hru o 40 % levněji. Pokud by vám tedy trial nestačil, koupí si můžete zábavu prodloužit. Samozřejmě navážete tam, kde jste v trialu skončili.

Assassin’s Creed Mirage na 2 hodiny zdarma získáte zde