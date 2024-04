Applu unikly další detaily o iOS 18! Tato aplikace se v něm dočká zásadního vylepšení

Zdá se, že chystaný iOS 18, jehož premiéra proběhne již na začátku června na WWDC, toho přinese nového či minimálně vylepšeného opravdu hodně. Portál AppleInsider například před pár hodinami přišel s velmi zajímavými informacemi o plánech Applu s aplikací Poznámky, která je pro mnohé z nás naprosto nepostradatelnou součástí iPhonu. Právě tu totiž taktéž čeká řada opravdu velkých inovací.

Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí, že má Apple pro Poznámky v plánu minimálně dvě zásadní vylepšení v čele s nasazením podpory hlasových poznámek spolu s matematickými poznámkami. První zmiňovaný typ poznámek umožní uživatelům ukládat přímo do aplikace Poznámky zvukové nahrávky spolu s doplňujícími texty, obrázky a tak podobně. Jednalo by se o zajímavý upgrade například pro studenty, kteří by si mohli nahrávat přednášky a zvukový záznam doplnit například o fotky tabule, popřípadě by takto mohli turisté uchovat komentář průvodce u fotky z určitého místa. Vše by se přitom ukládalo a tedy i přehrávalo přímo přes Poznámky, čímž by se zachovala dokonalá celistvost v případě, že by je uživatel využíval pro záznam vícero věcí z daného tématu. Zkrátka a dobře, jednalo by se o poměrně zásadní zkomplexnění této aplikace, čímž by mohla zajímavě vzrůst její využitelnost.

Druhou velkou novinkou, kterou zdroje AppleInsider pocházející podle všeho přímo z Applu předpovídají, je nasazení matematických poznámek nebo chcete-li „Math Notes“. Tato novinka by měla umožnit velmi jednoduše integrovat data z aplikace Kalkulačka přímo do Poznámek. Kromě jednoduchého zaznamenávání a ukládání nejrůznějších výpočtů a tak podobně by mohly Poznámky obecně mírně změnit svůj účel, kdy by se z poznámkového bloku změnily více na pomyslný sešit či zápisník, do kterého by šlo jednoduše zaznačit cokoliv, co by si jen uživatel přál. Vyloučit nelze proto ani to, že se kalkulačka bude spouště přímo na popředí poznámkového listu v Poznámkách, přičemž uživatel si na ní spočítá vše potřebné a následně výsledek třeba i s postupem výpočtu uloží do textové podoby.

V obou případech se počítá s plnou synchronizací přes iCloud a tedy nepřekvapivě i s multiplatformní podporou. Kromě iOS 18 by tedy měly tyto novinky dorazit i do Poznámek na macOS a iPadOS. iPady by se tak mohly konečně dočkat příchodu plnohodnotné nativní aplikace Kalkulačka, která na nich doposud poměrně překvapivě chybí. Zatím však nepředbíhejme, hlavní testování novinek má totiž probíhat na iOS 18 a macOS 15. Stále tedy nelze vyloučit, že iPadOS bude alespoň částečně „osekán“.