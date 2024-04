Apple chystá pro iPhony zbrusu nový MagSafe doplněk! O co jde?

Apple podle nové patentové přihlášky pracuje na první pohled poněkud zvláštním příslušenství. Mělo by jít o zařízení, které by obsahovalo platební karty uživatele, zvládlo nabíjet jeho iPhone a nosilo se na krku nebo zápěstí. Patentová přihláška nese krkolomný a obecný název „Příslušenství pro elektronická zařízení“. Zajímavý je rovněž design produktu, který připomíná zvětšenou visačku na zavazadlo.

Jak je znázorněno na nákresech patentu, oním příslušenstvím je držák pro iPhone, který je dodáván s popruhem sloužícím k připevnění. Například k zavazadlu. V závislosti na velikosti a délce řemínku to však může být také šňůrka nebo způsob připevnění iPhone k zápěstí. Text patentu je velice nejednoznačný. Stojí ale v něm, že by s mělo jednat o příslušenství sloužící k přenosu elektronického zařízení a dalších osobních věcí (např. platebních karet).

Fotogalerie MagSafe Wallet

„Když přídavné zařízení nese elektronické zařízení, přídavné zařízení může komunikovat s elektronickým zařízením, což umožňuje elektronickému zařízení upravit funkce displeje v souladu s funkcemi přídavného zařízení. Příslušenství může také podporovat bezdrátové nabíjení elektronického zařízení.“ Zařízení by tedy mělo nějakým způsobem komunikovat a zobrazovat na displeji údaje o příslušenství (např. kapacitu baterie). Ve finále by se tedy mohlo jednat o poměrně zajímavý kousek. Otázkou ovšem je, zda by se (i za zřejmě vyšší cenovku) vyplatilo. Na každý pád se hodí dodat, že Apple ročně žádá o zapsaní stovek patentů, přičemž v život uvede pouze hrstku.