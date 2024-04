Slevy na Apple na Alze končí už dnes! S těmito slevovými kódy lze ušetřit i tisíce korun

Komerční sdělení: Příznivci slevových akcí, zbystřete. Na Alze totiž dnes končí parádní slevová akce Alza Dny, do které se tentokrát dostaly mimo jiné i Apple produkty. A že je z čeho vybírat. Díky slevovým kódům ALZADNY5 a ALZADNY10 lze totiž u vybraných produktů ušetřit i tisíce korun. Do slev se totiž dostaly i dražší Apple kousky v čele s MacBooky či iPady Pro.

Prohlédněte si zlevněné Apple produkty Alze zde

Hledáte-li například nový MacBook, model Air M2 je pro vás jako dělaný – tím spíš, když jej nyní se slevovým kódem seženete jen na 26 591 Kč. Zlevnily ale třeba i Apple Watch SE 2. generace iPhony 14 či iPady Pro s čipem M2. Ve všech případech se můžete těšit na slevu 10 %, přičemž v případě iPadů Pro se bavíme o slevě takřka 4 000 Kč. Do slevy se ale dostalo třeba i příslušenství v čele s FineWoven kryty, jejichž cena spadla i o 30 %. Stejné slevy se dočkaly kryty silikonové, přičemž u originálních řemínků k Apple Watch zase ušetříte 20 %. Je tedy opravdu o co stát. Jediné, na co je třeba myslet, je fakt, že ALZA DNY končí již dnes!

