Má pravdu? Apple tvrdí, že 8GB RAM v Macích pro většinu základních činností stačí

Prakticky ihned poté, co Apple loni na podzim světu představil první Macy s čipy M3, začal jablíčkářský svět diskutovat o tom, zda je z jeho strany rozumné vkládat do základních strojů s M3 jen 8GB RAM paměti. Tyto diskuze se opět rozproudily před pár týdny poté, co kalifornský gigant světu ukázal MacBooky Air s čipy M3, které mají v základu právě 8GB RAM. Možná i proto se nyní ohledně operační paměti rozpovídala jedna z viceprezidentek Applu pro hardwarové inženýrství Kate Bergeron.

Kate konkrétně na adresu 8GB RAM paměti základních Maců řekla, že dle Applu je tato hodnota naprosto dostatečná pro valnou většinu základních úkolů v čele s procházením webů, přehrávání médií, lehkou úpravou fotek či videa nebo s příležitostným hraním. A jelikož jsou tyto činnosti ve výsledku i tím primárním, co jablíčkáři ve valné většině případů s Macy dělají, není zkrátka třeba základní RAM paměť jakkoliv navyšovat.

Dalším argumentem Applu, proč 8GB RAM v základu stačí, je fakt, že čipy Apple Silicon využívají RAM paměť jiným způsobem než tomu je u procesorů Intel a tak podobně, díky čemuž tak stačí operační paměti méně, jelikož je využívána efektivněji. S ohledem na to, co tedy viceprezidentka Applu v rozhovoru pro IT Home ohledně velikosti základní RAM paměti uvedla je tak víceméně jasné, že se jakékoliv zvyšování v dohledné době nechystá.