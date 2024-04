8 skvělých aplikací pro iPhone a Mac, které jsou dnes zdarma (15. 4. 2024)

Díky aplikaci Super ToDo’s můžete vytvářet úkoly, aniž byste se cítili omezováni v jiných činnostech. Chcete-li vytvořit úkol, stačí říct „Create a new task using Super ToDo’s to buy milk“ a Siri se o něj postará. Aplikaci nemusíte vůbec spouštět. Své úkoly můžete doplnit obrázky, připomenutími a upozorněními na blízkost. Můžete také vytvářet značky, které vám pomohou s vyhledáváním úkolů. Aplikace nabízí takké synchronizaci s iCloudem, widget na zamykací obrazovce a také rozšíření pro sdílení.

Ride the Bus je zábavná karetní hra, která vás jen tak neomrzí. Odhadněte, zda je další karta vyšší nebo nižší než předchozí. Při odhadu se spoléhejte na vaši intuici. Jak budete postupovat hrou, budete muset zvolit sadu nadcházejících karet. Hra Ride The Bus je plná hodin zábavy a budete se k ní rádi vracet.

Drag and Drop Manager

Aplikace Drag and Drop Manager pro Mac přináší zbrusu novou zkušenost s přetahováním. Udělá z něj mnohem rychlejší a plynulejší způsob kopírování souborů a složek. Při práci na Macu neustále něco přetahujeme – ať už přesouváme soubory mezi složkami, nebo je nahráváme na webové stránky či do aplikací. Samotné přetahování sice funguje dobře, ale vždycky je prostor pro zlepšení. Právě tady přichází na řadu Drag and Drop Manager. Pomůže vám s dočasným ukládáním souborů, které chcete přesunout. Jakmile začnete soubor či složku přetahovat, objeví se malé praktické okno. Do něj můžete vybrané položky „odložit“ a následně v klidu najít cílovou složku, kam je chcete přesunout.

Původní cena: 4,99 $

Aplikaci Drag and Drop Manager stáhnete zde.