Recenze connect IT Duplex: šikovná cestovní nabíječka s Lightningem i USB-C

Až budete potřebovat doma, v práci a vzhledem ke skromným rozměrům především na cestách bezpečně dobít iPhone, iPad, powerbanku nebo třeba čtečku elektronických knih, oceníte nabíječku, jakou je connect IT Duplex WHITE CWC-2090-WH. Ta je vybavena konektory Lightning i USB-C, včetně stejně osazeného kabelu, takže si snadno poradíte s přísunem energie v kombinaci s různými typy zařízení nejen od Applu. Hmotnostně ji v tašce sotva zaznamenáte, ale budete mít neustále po ruce šikovné řešení, jak dostat svou výbavu opět na úroveň 100 %.

Obsah balení a design

V nevelké krabičce s potiskem upozorňujícím mimo jiné na zmíněnou kompaktnost a na zadní straně nejdůležitější technické údaje najdeme v průhledné ochranné formě samotnou nabíječku, gumičkou svázaný kabel Lightning na USB-C o délce 1 metr a vícejazyčný manuál, kde samozřejmě nechybí čeština.

Odolné tělo v matném bílém provedení tvoří speciální nehořlavý ABS plast, přičemž vpředu je klasická pevná vidlice a na opačném konci pod sebou dvojice jmenovaných konektorů, zatímco po stranách na sebe upozorní název výrobce a technické specifikace produktu. Pokud jde o prostor, který si bude třeba pro connect IT Duplex rezervovat v zavazadle, blíží se s šířkou 2,7 cm, výškou 4 cm a 8 cm do hloubky minimu. Jak již zaznělo úvodem, hmotnost, která činí pouhých 52 g, rozhodně při výletech či pracovních výjezdech nijak batoh ani kufr nezatíží.

Co connect IT Duplex umí

Nabíječka se může pochlubit výkonem až 20 W s optimalizací dodávaného výkonu i podporou standardu rychlého nabíjení Power Delivery s jeho automatickou detekcí. Je určena pro jedno zařízení, lze tedy využít buď Lightning nebo USB-C, což je také důvodem pro těsné umístění obou výstupů, které tak ani současné zapojení fyzicky nedovolují. Možné vstupní napětí od 100 V je důvodem, proč se vám v tandemu s patřičnou redukcí connect IT Duplex bude hodit i v zemích, jako jsou Spojené státy, kde je standardem 120 V. Na obou výstupech jsou parametry 3 A při 5 V, 2,22 A při 9 V a 1,67 A při 12 V identické. Přiložený kabel je schopen přenosu až 27 W.

Pokud zaznělo úvodem slovo „bezpečně“, přispívají zde k tomu čtyři formy ochrany, konkrétně proti přehřátí, přetížení, zkratu i přebíjení aktuálně připojeného zařízení. Nic z toho, co bychom tedy v dnešní době mohli od takto jednoduchého příslušenství očekávat, zde nechybí.

Osobní zkušenosti a hodnocení

Nabíječku jsem vyzkoušel kromě smartphonu též na starším iPadu Air z roku 2019, který z 50 % dosáhl maxima za hodinu a 23 minut, což z téže úrovně trvalo mému iPhonu bez sedmi minut dvě hodiny. Při klasickém scénáři optimalizovaného dobíjení přes noc telefon dospěl z 21 % k 80 % za 42 minut. Především ke mně ale od nočního stolku neproudily jakékoli nepříjemné „zvukové efekty“, které provází některé konkurenční výrobky, a jejichž přítomnost dokáže značně znepříjemnit usínání.

Matná povrchová úprava odolává otiskům a celkově produkt působí přes svou lehkost bytelně. Poměrně ojedinělá přítomnost Lightningu v kombinaci s USB-C se mi při průběžném používání osvědčila. Stačilo otočit kabel a po iPadu jsem mohl ihned dodat šťávu baterii bezzrcadlovky, neboť jsem měl oba (pro mne) v současnosti nejpoužívanější konektory k dispozici.

V souvislosti s cestováním bych uvítal odnímatelnou vidlici, kterou by bylo možné nahradit dané zemi odpovídající variantou, což by se ovšem na druhou stranu mohlo podepsat na odolnosti. Když jsem v batohu vyměnil klasický 12W nabíjecí adaptér Apple za connect IT Duplex, vyšlo to prakticky nastejno, snadno se vejde do jakékoli menší kapsičky či přihrádky, což rozhodně uvítají zejména ti, kdo rádi využijí každý litr prostoru.

Cena

Nabíječkou connect IT Duplex se můžete aktuálně dovybavit a mít tak k ruce prostředek rychlého i bezpečného doplnění energie vašim zařízením za příjemných 599 Kč.