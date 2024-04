Příchod RCS zpráv na iPhony se blíží: Co to pro vás znamená?

Přes postoj jednoznačně upřednostňující službu iMessage určenou pouze pro iPhone a dlouhé zdráhání Apple nakonec přislíbil rozšíření podpory standardu pro zasílání zpráv Rich Communication Service (neboli RCS).

Tento krok má potenciál citelně vylepšit způsob interakce mezi uživateli Androidu a iOS. Vlastníci iPhonů adaptaci možná nebudou vnímat tak intenzivně, přičemž ta neznamená, že by zprávy od komunikujících prostřednictvím operačního systému Googlu začaly přicházet v modrých bublinách, ale v opačném směru se akt zasílání majiteli iPhonu změní – a to k lepšímu.

Co je RCS?

V současné době komunikaci mezi iPhony zprostředkovává služba iMessage společnosti Apple. Ta poskytuje koncové šifrování a možnost posílat nejrůznější digitální obsah, jako jsou hlasové zprávy, obrázky a videa ve vysokém rozlišení, soubory, nálepky atd.

Mezi systémy Android a iOS žádné takové vymoženosti nejsou k dispozici, pročež jsme odkázáni na používání stejných služeb SMS a MMS, které existují již desítky let – a od svého vzniku se takřka nezměnily. Nejenže nabízí jen základní funkcionalitu, ale ve srovnání s moderními formáty je také výrazně nižší úroveň jejich zabezpečení.

Standard RCS byl vyvinut s cílem odbourat některé z výše jmenovaných problémů a vnést do procesu větší komfort. Nakonec získal podporu společností Google a Samsung – což bylo zásadní pro jeho integraci do operačního systému Android. Přináší pokročilé funkce, jako je potvrzení o přečtení, vyšší bezpečnost nebo lepší podpora mediálních souborů a podobně.

Zprávy Google jakožto výchozí aplikace pro zasílání textových zpráv v řadě telefonů se systémem Android standardně nabízí koncové šifrování, a je tedy mnohem bezpečnější než standardní SMS. V průběhu let se vyvinula a dnes fakticky představuje ekvivalent iMessage na Androidu.

S RCS je třeba si uvědomit, že se nejedná o aplikaci, ale protokol, jehož podporu musí výrobci telefonů implementovat do svých zařízení. V posledních letech v tomto směru Apple čelil rostoucímu tlaku nejen od Googlu, ale odolával. Když se před časem na zlepšení tohoto vztahu zeptal generálního ředitele společnosti reportér, jehož matka používá Android, Tim Cook jednoduše reagoval: „Kupte své matce iPhone.“

Poměrně dlouho panovalo přesvědčení, že společnost Apple považuje RCS za hrozbu iMessage a zároveň za něco, co by mohlo negativně ovlivnit prodeje iPhonů. Je otázkou, zda za změnou postoje stojí evropská legislativa (podobně jako tomu bylo s USB-C u iPhonu 15), intenzivní působení Googlu nebo jiné faktory, ale očividně se situace změnila.

Jak Apple zaintegruje RCS a jaký to bude mít vliv na uživatele

Zavedení RCS se máme dočkat v roce 2024 a klíčovou záležitostí je, že iMessage samozřejmě nikam nezmizí. Takže uživatelé iOS vlastně nějak zásadní rozdíly nepocítí, zejména pokud si zpravidla píší s jinými majiteli telefonů s logem nakousnutého jablíčka. Apple již potvrdil, že rozdělení na zelené a modré bubliny bude pokračovat, jen se mění způsob vzájemné komunikace mezi iPhony a zařízeními se systémem Android.

Také exkluzivita iMessage zůstává zachována a ostatním platformám se neotevře, ale podle všeho cupertinský gigant pouze modifikuje výchozí protokol, který jeho telefony využívají směrem k ostatním zařízením mimo ekosystém Apple.

Fungování bude nepochybně záviset na tom, zda na Androidu běží aplikace pro zasílání zpráv kompatibilní s RCS, jako jsou například jmenované Zprávy Google. SMS a MMS tak budou zřejmě stále k dispozici jako alternativa, pokud jedna strana konverzace nebude mít k dispozici některé z moderních řešení. Prozatím není jasné, zda budou tyto bubliny zelené, nebo bude existovat jiný způsob jejich odlišení. Byl by to ale dobrý nápad, aby uživatelé viděli, jak jsou jejich konverzace zabezpečené.

Klíčovou výhodou RCS zpráv je jejich šifrování, které u SMS chybí. Společnost Apple sice nepotvrdila, jaký druh dodatečného zabezpečení bude poskytovat, ale uvedla, že bude spolupracovat na celkovém zlepšení se členy asociace GSMA, která protokol spravuje. Také bylo potvrzeno, že RCS v iPhonech nabídne možnost sdílení polohy, spolu s volbou posílat zprávy přes mobilní data nebo Wi-Fi.

Ačkoli to nebylo výslovně zmíněno, je pravděpodobné, že zanikne také omezení spojené s mediálními soubory v podobě MMS. Každý, kdo kdy ve zprávě na Androidu obdržel z iPhonu videosoubor, ví, že kvalita bývá mizivá. Přinejmenším by měli být uživatelé schopni přijímat mediální soubory v mnohem vyšším rozlišení – i když možná ne v plné velikosti, rozhodně to bude lepší, než za současného stavu. Nad tím, jak budou fungovat videohovory, stále visí mnoho otazníků, protože jak Apple, tak Google mají své konkurenční služby zabudované do svých vlastních aplikací.

Sečteno a podtrženo

Stále existují aspekty přijetí RCS společností Apple, které kromě časového rámce ohraničeného koncem roku 2024 dosud neznáme. Je možné, že se v následujících týdnech objeví další upřesňující informace, s největší pravděpodobností se však hlavní detaily dozvíme na konferenci WWDC, která se uskuteční 10. až 14. června 2024. Bez ohledu na motivaci poslední vývoj (spojený například s přijetím zmíněného USB-C a nyní RCS) naznačuje, že Apple podniká některé zásadní kroky směrem ke standardizaci.

Přestože jasnější kontury celého procesu se teprve vyrýsují, přinejmenším se lze těšit na lepší zabezpečení a funkčnost komunikace napříč platformami, a to bez nutnosti uchýlit se přitom ke službám třetích stran.