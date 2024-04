Recenze Niceboy HIVE Pins 3 ANC: Solidní zvuk, voděodolnost a příjemná cena

Pokud dnes na ulici potkáte člověka se sluchátky, v drtivé většině případů budou bezdrátová. Byť milovníci co nejkvalitnějšího zvuku nedají dopustit na „drátová sluchátka“, pohodlí je pro mnohé zkrátka a dobře přednější. Bezdrátových sluchátek je na trhu skutečně celá řada a je poměrně složité si vybrat. Ti nenároční uživatelé volí co nejlevnější variantu a pokud možno co nejlepší poměr cena/výkon. Celou řadu bezdrátových sluchátek má ve své nabídce i společnost Niceboy. Například sluchátka Niceboy HIVE Pins 3 ANC, která nabízí za nízkou cenu slušný zvuk i pár technologií, které byste v této cenové hladině nečekali. Stojí ale opravdu za to? Na to se podíváme níže.

Obsah balení

Samozřejmě se první mrkneme na krabici. Dorazí vám menší balení s klasickým designem bílé a žluté barvy, který je nyní společnosti Niceboy vlastní. Na každý pád z balení vyčtete několik technických specifikací, o nichž si ale povíme až o odstavec níže. Rovněž lze zpozorovat, jak budou sluchátka vypadat. V samotném balení naleznete manuál a USB-C nabíjecí kabel. Nic víc v podstatě nepotřebujete.

Technické specifikace

Nyní se pojďme podívat, co sluchátka za svou cenu nabízí. Jde o špuntová bezdrátová sluchátka s technologií Bluetooth 5.3, která zaručuje kvalitní připojení. Citlivost sluchátek je 118 dB, impedance je 32 ohmů, měniče mají velikost 10 mm a podporovaná frekvence je 20 Hz až 20 kHz. Niceboy HIVE Pins 3 ANC se rovněž mohou chlubit odolností proti vodě s certifikací IPX4. V krabičce si nesete až 40 hodin poslechu. Sluchátka rovněž disponují integrovaným mikrofonem a hlasovými asistenty. Zlatým hřebem by mělo být ANC, o němž si ale povíme až později. Jde o jeden ze tří režimů poslechů. Dále Niceboy HIVE Pins 3 ANC nabízejí režim Standardní a Ambient, který vám zvuk z okolí bude do uší pouštět. Není tedy třeba je sundávat za situace, kdy budete s někým konverzovat.

Párováni a aplikace

Pokud chcete sluchátka spárovat, vyjměte je z krabičky a přejděte do Bluetooth menu, v němž kliknete na nápis Niceboy HIVE Pins 3 ANC. Spárování potvrdí akustická výzva. Pokud chcete sluchátka ale využívat na plno, stáhněte aplikaci Niceboy ION. V ní kliknete na „Přidat zařízení“. Appka sama nalezne sluchátka, na které kliknete. V aplikaci můžete používat funkci Najít, měnit režimy ANC, Ambient a Standard a používat ekvalizér. V něm je celá řada přednastavených režimů (pop, rock, jazz apod.), které zaběhlý obecný režim o něco okoření. Záleží tedy na vás, zda chcete poslech o něco ozvláštnit. Pokud jste detailisti, je zde rovněž k nalezení manuální ekvalizér. Můžete si tedy s hudbou pohrát podle svého.

Design

Sluchátka jsou přirozeně vyhotovena převážně z plastu. Testoval jsem bílou variantu, kdy krabička má hezké matně bílé provedení bez textury. Na přední straně je čtveřice LED diod, které indikují stav nabití. Rovněž je zde logo společnosti Niceboy. Na spodní straně krabičky pak naleznete konektor. Samotná sluchátka jsou špuntová a v uchu tak drží velmi dobře. Samozřejmostí jsou také dotykové plochy, jimiž budete klasicky přeskakovat skladby, přijímat a odmítat hovory apod. Celkově lze design sluchátek zhodnotit tak, že se nejedná v této cenové skupině o žádné překvapení. Sluchátka po stránce designu neurazí, ale ani nepřekvapí.

Vlastní používání

U sluchátek vás bude pochopitelně zajímat, jak hrají. Na svou cenu sluchátka hrají docela dobře. Mají dynamický zvuk, slušné basy a zvládají jak výšky, tak hloubky. Na druhou stranu by zvuk mohl být jistě o něco čistší. Co se týče ekvalizéru, ten zde je, ovšem moc jsem jej nepoužíval a zůstal věrný klasickému režimu. Řeč již byla také o ANC. Drobný rozdíl poznáte, ovšem je třeba brát v potaz, že jde sluchátka za patnáct stovek. Hovory jsou na druhou stranu zcela v pořádku a protistrana mě zřetelně slyšela i za situace, kdy jsem šel po rušné ulici.

Resumé

Závěrem lze říct, že se jedná o dobrá sluchátka patřící do nižší třídy. Obstojný zvuk, slušná výdrž baterie, Bluetooth 5.3 a odolnost proti vodě. Jejich cena je 1499 korun. Dostupné jsou ve čtyřech barevných variantách.

Niceboy HIVE Pins 3 ANC zakoupíte zde