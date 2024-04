Podívejte se, jak vypadá Apple Vision Pro pod CT v porovnání s headsety Meta Quest

AR/VR headset Apple Vision Pro se již prodává poměrně dlouho a tak není divu, že má za sebou již snad všechny typy nejrůznějších průzkumů. V minulosti jsme tak mohli vidět například jeho rozebrání do posledního šroubku, přičemž nyní mám možnost podívat se do jeho útrob znovu. Nikoliv však „násilnou“ formou cestou rozboru, ale skrze snímky z CT, tedy výpočetní tomografie, kterou můžete znát zejména z nemocničního prostředí. Jedná se o metodu, kdy obraz vzniká matematickou rekonstrukcí řady rentgenových projekcí získaných postupně z různých úhlů. Díky tomu si tak lze detailně prohlédnou de facto ve 3D útroby headsetu jako takového. Dost ale bylo řečí, do útrob headsetu se podívejte sami skrze video níže.

Ač se nechceme dotknout konkurence Applu, musíme objektivně uznat, že headsety Mety jsou z hlediska vnitřního uspořádání komponent podstatně méně komplexní než tomu je u Vision Pro. Není se však ve výsledku příliš čemu divit. Vision Pro je na tom totiž výkonnostně i senzorově výrazně lépe.