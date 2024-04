Tento produkt Apple prodává už neuvěřitelných 16 let v kuse!

V případě Apple jsme si zvykli na to, že většina produktů se mění rok co rok, případně každé dva, výjimečně tři roky. Je tak až k nevíře, že najdete v jeho nabídce produkt, který zde je již od roku 2008, tedy dlouhých 16 let, a to v nezměněné podobě! Možná vás napadne, že by mohla být řeč o kabelech, ale kdepak. Ligtning port, který již nahradilo USB-C totiž letos oslaví „teprve“ 12. narozeniny. Řeč je o mechanice SuperDrive, která slouží ke čtení CD a DVD disků.

Celkem vtipné je, že Apple tento produkt skutečně nezměnil za celých 16 let a tak dnes, kdy již dlouhé roky většina Maců nabízí pouze USB-C rozhraní, nabízí SuperDrive mechaniku stále s USB-A. Aby bylo možné ji používat, musíte si dokoupit redukci z USB-A na USB-C, tedy pokud váš počítač samozřejmě USB-A nenabízí. Samotná mechanika se pak prodává za 2290Kč s tím, že redukce stojí dalších 590Kč.

Jedná se o oficiálně nejdéle prodávaný produkt společnosti Apple. My jsme na něj dělali recenzi v roce 2012 a můžete se na ni dodnes podívat v článku Recenze MacBook Air SuperDrive. Původně totiž Apple SuperDrive mechaniku uvedl jako doplněk k MacBooku Air, který byl v té době jediný počítač v nabídce Applu s absencí čtečky CD a DVD.