Obliba iPhonů mezi mladými roste, Apple Music a Apple TV+ ale netáhnou

Podle pololetního průzkumu společnosti Piper Sandler je iPhone mezi dospívajícími je stále velmi oblíbený. iPhone vlastní 85 % dotázaných amerických teenagerů a 86 % z nich si plánuje pořídit iPhone jako svůj další chytrý telefon. Pro Apple je to rozhodně dobrá zpráva, v souvislosti se stoupající popularitou jablečných smartphonů ale cupertinská společnost zároveň čelí kritice z mnoha míst.

Dominantní postavení společnosti Apple na trhu s telefony pro teenagery je nyní obzvláště zajímavé, protože je to jeden z ukazatelů, na který se zaměřuje americké ministerstvo spravedlnosti ve své antimonopolní žalobě proti společnosti Apple. Ministerstvo spravedlnosti naznačilo, že dominance společnosti Apple na americkém trhu s chytrými telefony způsobuje „sociální stigmatizaci, vyloučení a obviňování“ uživatelů, kteří nepoužívají iPhone, přičemž jako konkrétní příklad byly uvedeny například zelené bubliny v SMS konverzaci s lidmi, kteří nevlastní iPhone, a problémy mezi uživateli iPhonů a uživatelů zpráv s Androidem. Ministerstvo tvrdí, tento jev je obzvláště silný u teenagerů a že je to právě sociální tlak, co způsobuje přechod teenagerů na iPhone.

Antimonopolní žaloba rovněž naznačuje, že podíl společnosti Apple na trhu mezi klíčovými demografickými skupinami jako je „mladší publikum“, je problémem, který dává společnosti Apple příliš velkou moc nad ekosystémem chytrých telefonů. Pokud jde o hodinky Apple Watch, 34 % dospívajících ve zmíněném průzkumu uvedlo, že je používají, přičemž oproti loňskému podzimu nedošlo k žádné změně. Záměr koupit si hodinky Apple Watch se však zvýšil o tři procenta, přičemž 13 % dospívajících si je plánuje koupit v příštích šesti měsících. Pouze 39,4 % dospívajících uvedlo, že vlastní chytré hodinky, takže dospívající také v drtivé většině dávají přednost hodinkám Apple Watch před jinými značkami chytrých hodinek. Apple Watch byly nejoblíbenější značkou hodinek, na druhém a třetím místě se umístily hodinky Rolex a Casio.

A jak je to s oblíbeností služeb od Applu u mladých lidí? Teenageři dávají přednost hudební službě Spotify a téměř dvě třetiny dotázaných teenagerů uvedly, že preferují službu Spotify. Jen něco málo přes 30 % dospívajících uvedlo, že používá službu Apple Music. Služba Apple TV+ není mezi dospívajícími oblíbená a méně než pět procent dospívajících uvedlo, že ji sledují denně. Pro srovnání, více než 30 % dospívajících denně sleduje Netflix a téměř 30 % YouTube. Nejoblíbenější platební platformou byla Apple Pay, kterou v posledním měsíci použilo 44 % dospívajících, ale pro vzájemné převody peněz jsou v zámoří preferovány aplikace CashApp a Venmo. Společnost Piper Sandler pro svou jarní zprávu 2024 provedla průzkum mezi 6 020 dospívajícími ve 47 státech USA.