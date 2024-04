Apple může slavit! Zájem o Macy opět roste

Prodeji jablečných počítačů se podle nejnovějších zpráv začíná opět dařit. Společnost IDC tento týden vydala novou zprávu, ve které reportuje o celosvětových prodejích osobních počítačů v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku. Jak je na tom v tomto směru společnost Apple se svými Macy?

Hned na úvod je třeba podotknout, že Apple (zatím) není na poli celosvětových prodejů počítačů jedničkou, co se týče objemu. Došlo ale k výraznému zlepšení, co se týče meziročního růstu – v tomto směru se cupertinská společnost dokonce umístila na první příčce. Společnost IDC ve své zprávě zároveň zdůrazňuje, že zatímco celosvětové dodávky osobních počítačů zaznamenaly v průběhu posledních dvou let jistý propad, první čtvrtletí letošního roku se konečně neslo ve znamení návratu k růstu.

Průměrný nárůst při pohledu na všechny výrobce nebyl tak působivý a činil 1,5 % meziročního růstu. U společnosti Apple však došlo k úctyhodnému, téměř desetinásobnému nárůstu prodejů Maců v průběhu prvního čtvrtletí roku 2024 oproti roku 2023, a to o 14,6 %. Na druhém místě se v oblasti meziročního růstu umístila společnost Acer s 9,2 %, pomyslnou bronzovou příčku obsadilo Lenovo se 7,8 %. Co se týče podílu na trhu, je Lenovo se svými 23 % naopak leaderem, druhou pozici obsadila s 20,1% podílem společnost HP a na třetí se s 15,5% podílem umístil Dell.

Počítače Mac společnosti Apple i přes svůj silný 14,6% meziroční růst zaznamenaly v 1. čtvrtletí 2024 8,1% podíl na trhu, což je jen o 1 % více než v 1. čtvrtletí roku 2023. Za 1. čtvrtletí Apple prodal 4,8 milionu počítačů Mac. Pokud jde o faktory, které k tomu přispěly, uvádí IDC rostoucí dodávky v Americe, Evropě, na Blízkém východě a v Africe, zatímco v Číně byla poptávka slabší. S klesajícím trendem počtu inflací se dodávky osobních počítačů začaly ve většině regionů zotavovat, což vedlo k růstu v Americe i v Evropě, na Blízkém východě a v Africe (EMEA). Deflační tlaky v Číně však přímo ovlivnily globální trh s osobními počítači.