Apple neuhlídal další dvě novinky z iOS 18!

Jestli se Applu něco v posledních letech absolutně nedaří, pak je to utajování novinek, které má v budoucnu v plánu odhalit. Pod pokličkou totiž nezvládá držet jak informace o chystaných iPhonech 16 či iPadech Air a Pro, tak ani detaily o iOS 18, k jehož odhalení dojde již na začátku června na úvodní Keynote vývojářské konference WWDC. Další dvě novinky, které míří právě do iOS 18, mu navíc proklouzly před pár desítkami minut.

O zveřejnění dvojice nových funkcí z iOS 18 se postaral spolehlivý leaker Nicolás Álvarez, který v minulosti předpověděl i několik novinek pro loňský iOS 17. Poté, co před pár týdny přišel s tím, že do iOS 18 míří topografické mapy známé doposud jen z watchOS (byť bohužel zprvu jen do USA), nyní zjistil, že pro Safari chystá Apple minimálně dvě nové funkce. Jednat se má konkrétně o Asistenta procházení Safari a Šifrované vizuální vyhledávání.

Co přesně se má za těmito funkcemi skrývat sice Álvarez neprozradil, tvrdí však, že mají obě využívat infrastrukturu bezpečnostní technologie iCloud Soukromý přenos, která skrývá vaši IP adresu a informace o vašem prohlížení webových stránek v Safari a chrání nešifrované přenosy vašich dat po internetu, takže nikdo – ani Apple – nezjistí, kdo jste a které stránky navštěvujete. S ohledem na tento fakt je tedy jasné, že se bude jednat o funkce s maximálním důrazem na soukromí uživatelů.

Minimálně dle názvu funkce Asistent procházení Safari lze usuzovat, že se bude jednat o novinku založenou na AI, která bude mít za cíl uživatelům procházení internetu přes Safari usnadňovat. Překvapivé by nebyly například nejrůznější rychlé souhrny, které by se vytvářely po otevření určité webové stránky a tak podobně. Co se pak týče Šifrovaného vizuálního vyhledávání, to by mohlo fungovat jednoduše tak, že by uživatel do Safari nahrál nebo vyfotil obrázek, na základě kterého by prohlížeč šifrovaně dohledal o dané věci co nejvíce informací. Tedy pokud byste takto například vyfotili jídlo, Safari by vám na něm teoreticky mohlo dodat recept. Moudřejší však samozřejmě budeme až v červnu, kdy Apple novinku představí.