7 skvělých aplikací pro iPhone a Mac, které jsou dnes zdarma (9. 4. 2024)

Up Slide Down Hra Up Slide Down představuje dokonalé rozptýlení ve chvílích volna. Obsahuje sbírku devíti různých puzzle, z nichž každé má jiné téma. Obecným cílem je co nejrychleji posunout dlaždice do správného pořadí. Kdykoli si můžete prohlédnout požadované pořadí dlaždic a v horní části obrazovky sledovat počet tahů a čas, který vám zabraly. Fotogalerie #2 Up Slide Down 1 Up Slide Down 2 Up Slide Down 3 Up Slide Down 4 Up Slide Down 5 Up Slide Down 6 Up Slide Down 7 Up Slide Down 8 Up Slide Down 9 Up Slide Down 10 Vstoupit do galerie Původní cena: 0,99 $ Aplikaci Up Slide Down stáhnete zde.

LifeWheel LifeWheel vám pomůže dosáhnout vašich cílů a snů zavedením několika jednoduchých technik formování návyků. Aplikace je vybavena nástroji pro zvýšení produktivity, takže si můžete stanovit priority a zůstat soustředění. Dokonce vám umožní si vizualizovat, jak využíváte svůj čas a energii, takže můžete upravit nebo odstranit věci, které vás časově vysávají. Fotogalerie #3 LifeWheel 1 LifeWheel 2 LifeWheel 3 LifeWheel 4 LifeWheel 5 LifeWheel 6 LifeWheel 7 Vstoupit do galerie Původní cena: 29,99 $ Aplikaci LifeWheel stáhnete zde.

ChatPDF ChatPDF funguje jako váš osobní interaktivní asistent s umělou inteligencí. Pomocí aplikace můžete vytvářet strukturované eseje, vybírat klíčové body pro shrnutí knih nebo získat řešení všech svých otázek či problémů krok za krokem. Fotogalerie #4 ChatPDF 1 ChatPDF 2 ChatPDF 3 ChatPDF 4 ChatPDF 5 ChatPDF 6 Vstoupit do galerie Původní cena: 59,99 $ Aplikaci ChatPDF stáhnete zde.

Aplikace a hry pro Mac zdarma FTP Disk Pro správu vašeho webu jistě potřebujete nějaký FTP program. Ale ne všechny dostupné FTP nástroje jsou navrženy s ohledem na časté nahrávání. Často nejsou tak praktické, jak by mohly nebo měly být. A mnoho z nich se vlastně jen vzájemně kopíruje. Aktualizace souborů na serveru může být zdlouhavý a nudný proces, a v mnoha případech to stojí víc námahy, než to stojí za to. S FTP Diskem však nemusí být tento proces tak složitý. FTP Disk nabízí nejen velmi praktické a snadno použitelné rozhraní pro správu serverů, ale také velmi jednoduchou navigaci v adresářích. Díky adresnímu řádku, který vizuálně a interaktivně zobrazuje vaši aktuální polohu, můžete přejít do jiných adresářů jediným kliknutím myši. Můžete si vytvořit oblíbené položky a kdykoli na ně přejít. Tyto oblíbené položky jsou k dispozici z panelu serveru, takže můžete přejít přímo do adresáře při připojování k serveru nebo nahrávání souborů na něj. Fotogalerie #5 FTP Disk 1 FTP Disk 2 FTP Disk 3 FTP Disk 4 FTP Disk 5 Vstoupit do galerie Původní cena: 9,99 $ Aplikaci FTP Disk stáhnete zde.

Romopolis Vdechněte život idylickému starověkému městu a získejte slávu, bohatství a úctu v této pohodové simulační strategii. Vybudujte nádherné římské město s domy a službami, díky kterým budou vaši obyvatelé šťastní. Za to budete odměněni penězi, slávou a uznáním. Hra nabízí dva módy – rozsáhlou kampaň s 24 unikátními scénáři, kde se budete snažit dostat na vrchol, nebo si můžete tvořit vlastní scénáře a hrát podle sebe. K dispozici máte desítky budov v římském stylu – domy, monumenty i další stavby. A na pečlivé hráče čekají trofeje a ocenění. Fotogalerie #6 Romopolis 1 Romopolis 2 Romopolis 3 Romopolis 4 Romopolis 5 Romopolis 6 Romopolis 7 Romopolis 8 Romopolis 9 Romopolis 10 Vstoupit do galerie Původní cena: 3,99 $ Hru Romopolis stáhnete zde.