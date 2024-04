Práce Applu na zbrusu novém levném zařízení pokračují! Co se chystá na pulty obchodů?

Zdá se, že produktová nabídka Applu se v dohledné době dočká založení další produktové řady. Vyplývá to alespoň z čerstvých informací suverénně nejlépe informovaného Apple zdroje současnosti ve formě reportéra Marka Gurmana z Bloombergu. Ten tvrdí konkrétně to, že podle jeho informací Apple stále živí myšlenku vytvoření speciálního chytrého displeje, který by sloužil primárně pro ovládání smart home napojené na HomeKit. De facto by se tedy jednalo o okleštěný iPad.

Na vývoji tohoto zařízení pracuje Apple již poměrně dlouho. Ostatně, první zprávy o něm jsme slyšeli již loni od analytika Ming-Chi Kua. Nyní má být Apple ve fázi testovací výroby displejů, které by u něj používal s tím, že pokud se ta osvědčí, je pravděpodobné, že se zařízení rozhodne uvést do prodeje. V současnosti totiž nemá být o uvedení zcela přesvědčen, což je však vzhledem k tomu, že ještě neví, za kolik přesně by jej měl být schopen vyrábět, docela pochopitelné. Přeci jen se bude jednat o low-cost zařízení, které vznikne primárně za účelem co největšího zisku, nikoliv kvůli posouvání technologických standardů či čehokoliv podobného. O to zajímavější bude, v jaké formě, za kolik a kdy se novinky dočkáme.