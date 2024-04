Co vám reálně přinese rychlý internet

Řada lidí si myslí, že je zbytečné platit si za rychlý internet nebo rádi podceňují domácí síť a tak i když si platí za opravdu rychlé připojení, veškerá sranda končí na tom, že používají router, jenž nedokáže ono připojení naplno využít. Na to, jak jsem si udělal síť ve svém domě, jsme se již podívali v článku Jak jsme v mém domě nainstalovali internet, abych měl 600 Mbps Wi-Fi a 950 Mbps přes kabel.

Nyní se však podíváme na to, co to skutečně přináší. Samozřejmě je hezke dát sem grafy, které vám sem také dám a vy se tak můžete podívat na rychlost připojení jednotlivých zařízení v dané sítí, ovšem k čemu je vysoká rychlost připojení ve skutečnosti dobrá?

Dokud jsem se nepřestěhoval, měl jsem reálně doma rychlost připojení okolo 200 Mbps na Wi-Fi a bohužel kvůli šetření developera přes ethernetovou zásuvku rychlost zhruba poloviční. Aktuálně mám rychlost přes Wi-Fi okolo 850 Mbps a rychlost přes ethernet okolo 950 Mbps. Do domu mi vede optika 1Gbps a tak samozřejmě musím počítat s tím, že oněch 1000 Mbps, co teče do domu, je vždy dělené vůči všem připojeným zařízením.

To, v čem pociťuji zcela zásadní změnu, jsou tři věci. I když mám stále stejný televizor a to konkrétně 77″ LG OLED77CX, hned při prvním spuštění filmu na Netflixu jsem zůstal koukat s otevřenou pusou. Netflix na této TV sledujeme už zhruba 3 roky, ovšem až nyní s opravdu rychlým připojením nejsme ničím omezováni a filmy se pouští v nejvyšší možné kvalitě. Netflix a většina ostatních streamovacích platforem totiž automaticky upravuje kvalitu pouštěného obsahu podle rychlosti připojení a pokud si myslíte, že při 100Mbps jste dosáhli toho nejlepšího, co Netflix nabízí, pak se šeredně pletete a pokud se připojíte rychlostí okolo 950Mbps, pak teprve skutečně uvidíte, co váš televizor a Netflix dovedou.

Druhou věcí, kterou pocítíte, je hraní online her. Po večerech drtíme s kamarády Warzone a nějak mi stále nešlo do hlavy, proč když vidím na YouTube videa z PS5 se stejným televizorem, jaký mám já, je hra mnohem plynulejší a i co se textur týká kvalitnější. To jsem zjistil až s rychlým připojením, kdy mám latenci okolo 2ms. Najednou je totiž hra neskutečně plynulá a hratelnost je na úplně jiné úrovni. I když Warzone jel dobře i předtím, nyní mám pocit, že hraju zcela jinou hru.

Poslední věc pak také souvisí s PS5. Zcela upřímně rychlý internet vám příliš nepomůže, co se rychlosti stahování dat týká, tam jste totiž často omezeni servery, které pouští data určitou rychlostí bez ohledu na vaše připojení. Jsou však výjimky a zrovna na PS5 není problém s rychlým připojením stáhnout 15 GB update pro Warzone za zhruba 10 minut, což není vůbec špatné a minimálně to znamená, že si zahrajete i ve středu večer, kdy vychází nové sezóny a s pomalým připojením vás čekají hodiny stahování.

Samozřejmě se najdou i další věci, které ovlivňuje rychlost připojení, ovšem tyto jsou ty hlavní, kterých jsem si všiml já. Pokud tedy máte možnost zrychlit své připojení, pak neváhejte. Mnohdy stačí platit o pár korun měsíčně víc a mnohdy ani to ne a bude stačit vyměnit router.