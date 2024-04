The Steve Jobs Building: Takto vypadá budova pojmenovaná na počest Steva Jobse

Většina lidí je ráda, když se jim v rámci podnikání povede vybudovat jednu silnou společnost. Steve Jobs vybudoval za svůj život hned tři a to Apple, NeXT a Pixar. Poslední jmenovanou sice nezaložil, ale koupil ji od George Lucase v roce 1986 a i když zde Jobs působil spíše jako majitel než ředitel, právě za jeho éry se Pixar proslavil tak moc, až jej koupila společnost Disney.

Pixar začínal jako divize LucasFilms a do vlastních kanceláří se přestěhoval v roce 1990. Když v roce 1995 vydal Pixar kasovní trhák Toy Story, zažil extrémní růst, který se podepsal také na počtu nových zaměstnanců. Druhý film Život brouka pak Pixaru vydělal dostatek financí, aby se mohl přestěhovat do nového obřího kampusu v Emeryville. Jobsovi trvala cesta ze sídla Applu do sídla Pixaru zhruba 40 minut, ovšem protože v té době se již opět naplno věnoval Applu, nijak mu to nevadilo a nechal žít Pixar vlastním životem.

Přesto, jak je u Steva známé, věnoval pozornost některým věcem do takového detailu, který není pro CEO obrovských korporací příliš zvykem. Když Pixar stavěl novou budovu v Emeryville, najal Jobs stejnou společnost, která stojí za designem většiny prodejen Apple Store v USA a to Bohlin Cywinski Jackson. Jak měl Steve ve zvyku, i když najal jedny z nejlepších architektů na světě, rozhodl se, že bude do projektu mluvit a tak trval na velké hale, přes kterou musí všichni zaměstnanci projít, aby se potkávali a mohli společně sdílet své nápady a myšlenky na nové projekty. Steve dokonce trval na tom, aby měla budova pro více než 1000 zaměstnanců pouze jedny toalety, což mu naštěstí architekti zatrhli a zaměstnanci tak na WC nemusí čekat desítky minut.

Když se v roce 2009 začal Pixar rozšiřovat, vznikla nová budova Pixar Phase II, ale ta původní stále fungovala a právě původní budova a vůbec první sídlo společnosti Pixar se po Stevově smrti přejmenovalo na The Steve Jobs Building. Samozřejmě, že na počest Steva Jobse. Na to, jak tato budova vypadá, se můžete podívat v následujícím traileru nebo přímo v dokumentu Inside Pixar na Disney+.