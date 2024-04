Jak vyčistit řemínek Apple Watch, aby vypadal jako nový

Chytré hodinky mohou samozřejmě posloužit k určování času, ovšem vzhledem k jejich schopnostem je využití pro většinu uživatelů mnohem širší, ať už jde o sledování pokroků při tréninku, posílání rychlých textových odpovědí, poslech hudby, analýzu spánku nebo třeba i hledání ztraceného iPhonu. Čím intenzivněji však na zařízení spoléháme, tím více je vystaveno kromě kontaktu s pokožkou také dalším vlivům. Pokud tedy výrazně zanedbáme čištění řemínku, může se stát, že bude brzy pokrytý potem, opalovacím krémem, tělovým mlékem, skvrnami od kávy a dalšími záhadnými šmouhami, následkem čehož bude mít ke svému původnímu stavu opravdu daleko. V následujících řádcích se zaměříme právě na tuto péči.

Myslím, že u tak elegantního doplňku, jakým jsou Apple Watch, je to přinejmenším škoda, nemluvě o určitém diskomfortu, který z toho plyne. Ve snaze o efektní vzhled i čistotu je však třeba postupovat rozumně s ohledem na materiály, neboť použitím nevhodných prostředků, bychom mohli řemínku spíše ublížit, a nikoli prospět.

Při péči o jakoukoli osobní techniku, bez ohledu na to, zda jde o chytrý telefon, tablet nebo klávesnici počítače jsou často pro každý výrobek zapotřebí trochu odlišné přípravky i nástroje, přičemž se liší také ideální periodicita, se kterou je vhodné čištění provádět.

Za Apple Watch jste pravděpodobně utratili nemalé peníze. Je tedy přirozené, že většina uživatelů preferuje, aby pokud možno co nejdéle vypadaly jako nové. Důvody, proč se zabývat čištěním řemínku, však přesahují estetickou rovinu. Někteří lidé totiž zjišťují, že se u nich při zanedbání objevuje podráždění kůže, zatímco jiní zaznamenají nepříjemný odér, za kterým stojí tatáž příčina, kdy se zde mohou hromadit bakterie, zejména pak ve štěrbinách v místě připojení k ciferníku hodinek.

A když už jste se rozhodli, že dáte věci do pořádku, jistě se vyplatí ošetřit také ciferník hodinek, což zabere jen pár vteřin navíc, ale výsledkem bude větší pohodlí i čitelnost displeje, na který pak bude radost se podívat. Kromě toho, pokud se v zákoutích ciferníku hodinek nashromáždí dostatek nečistot, může se zaseknout digitální korunka nebo dokonce ucpat porty reproduktoru.

Jak vyčistit řemínek Apple Watch

Řemínky Apple Watch se vyrábějí z různých materiálů, včetně kůže, nylonu, nerezové oceli nebo silikonu. Každý z nich vyžaduje trochu jiný přístup k čištění. Zde je seznam toho, co budete potřebovat mít po ruce pro jakýkoli druh pásku.

Spotřební materiál:

Dvě utěrky z mikrovlákna

Případně jemné hypoalergenní mýdlo na ruce

Jak čistit silikonový, fluoroelastomerový, nylonový nebo polyesterový řemínek

Sundejte řemínek z Apple Watch. Navlhčete první neabrazivní hadřík teplou vodou. K odstranění odolnějších skvrn můžete přidat i kapku jemného hypoalergenního mýdla na ruce. Poté jím potřete obě strany pásku hodinek. Pakliže jste použili mýdlo, utěrku opláchněte a znovu celý povrch otřete, abyste odstranili veškeré pozůstatky po mýdle. Druhým suchým hadříkem, jež nepouští vlákna, řemínek vysušte a znovu jej připevněte k hodinkám.

Jak vyčistit řemínek z nerezové oceli

Sundejte řemínek z hodinek. Otřete jej neabrazivním hadříkem nepouštějícím vlákna, který v případě potřeby můžete velmi lehce navlhčit vodou. Dobře řemínek osušte a znovu připněte k Apple Watch.

Pokud jste narazili na obzvlášť odolné skvrny, můžete k jejich odstranění následně použít speciální hadřík na čištění nerezové oceli, případně smíchat jeden díl vody s jedním dílem bílého octa, roztok šetrně nanést na inkriminovanou část vatovým tamponem a jemným třením skvrnu odstranit.

Jak vyčistit kožený pásek

Odepněte řemínek z Apple Watch. Otřete jej jemným hadříkem, který eventuálně lehce navlhčíte teplou vodou. Následně pásek nechte přirozeně uschnout na vzduchu, přičemž je dobré dbát na to, aby nezůstal na přímém slunečním světle, kde by ztráta vlhkosti mohla být příliš intenzívní, důsledkem čehož by došlo k narušení struktury nebo popraskání. Nakonec řemínek znovu připevněte k hodinkám.

Ve snaze o intenzivnější vyčištění rozhodně není příliš rozumné vzhledem k vlastnostem kůže řemínek namáčet do vody. Spíše je dobré uchýlit se k pravidelnosti, která rozhodně přinese své ovoce, a možná budete překvapeni, kolik nečistot a zbytků dokáže samotný hadřík zachytit. Po nějaké době si můžete všimnout, že kůže získává tmavší barvu neboli patinu. To je její přirozená vlastnost, i když ke změně mohou přispět i další faktory, jako jsou tělová mléka, krémy a podobně.

Užitečné tipy:

Pot, se kterým přichází pásek hodinek do kontaktu během intenzivního tréninku jeho hygienickému stavu nepochybně příliš neprospívá. Slouží-li ale Apple Watch ke sledování cvičebních výkonů, je prakticky nemožné se jeho působení vyhnout. Pokud je to váš případ, rozhodně stojí po každé intenzivnější aktivitě za to, věnovat chvíli čištění.

Pokud potřebujete vydezinfikovat silikonový, fluoroelastomerový nebo nerezový řemínek Apple Watch, můžete vyzkoušet ubrousky se 70% izopropylalkoholem. Tyto však nejsou vhodné pro látkové nebo kožené varianty.

Jak vyčistit samotné Apple Watch

Není příliš smysluplné, mít čistý řemínek a na samotném zařízení ponechat vše, co na něm doposud ulpělo. Takže dokud máte po ruce veškerou výbavu, pusťte se též do ciferníku a korunky Apple Watch. Zvládnete to rychle a najednou.

Jak vyčistit ciferník a korunku hodinek Apple Watch

Zkontrolujte, zda jsou vaše Apple Watch vypnuté. Když už jste při předchozím čištění sundali řemínek, podívejte se, zda se na digitální korunce nenachází nečistoty. Pokud zde nějaké uvízly, můžete ji vzhledem k její odolnosti proti vodě podržet pod mírným proudem teplé vody z kohoutku. Při působení průtoku mezi korunkou a zbytkem těla, jí opakovaně otáčejte a mačkejte ji, dokud tak neodstraníte veškeré znečištění. Kromě běžného otření displeje (případně lehce navlhčeným) hadříkem, lze proudu vody vystavit i další části ciferníku. Nyní vytřepejte veškerou kapalinu, která zůstala v mezeře nebo otvorech digitální korunky. Apple Watch osušte hadříkem z mikrovlákna. Hodinky znovu zapněte a připojte je k čistému pásku.

