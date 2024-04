Universal Control by jen začátek! Apple chce, aby práce napříč jeho zařízeními byla ještě pohodlnější

Apple už léta usnadňuje práci na různých zařízeních – od používání iPhonu jako webové kamery na Macu až po Universal Control – a teď plánuje, že by uživatelé mohli mezi jednotlivými zařízeními v dohledné době také okamžitě přepínat.

Funkce Universal Control byla jedním ze zásadních momentů konference WWDC 2021, když Craig Federighi přetáhl soubor ze svého iPadu přes obrazovku MacBooku Pro a pustil ho do Final Cut Pro na iMacu. Universal Control nám dal možnost používat jednu klávesnici a trackpad a plynule používat další blízká zařízení.

Není divu, že tehdy Federighi vypadal nadšeně. Ukázalo se však, že veřejné představení Universal Control je spíše začátkem rozsáhlého projektu, do kterého je Federighi zapojený. Za nově odhalenou patentovou přihlášku o dalším rozšíření této funkce je totiž zodpovědný Federighi a jeho dva kolegové. Patent s názvem „Kontinuita aplikací napříč zařízeními“ navrhuje jemné, ale významné vylepšení stávající Kontinuity, která funguje napříč Apple ekosystémem. Apple si uvědomuje, že máme tendenci mít více zařízení a že z jejich vylepšené integrace budou těžit všechny strany.

„Uživatel může zapnout notebook, spustit e-mailovou aplikaci, najít konkrétní e-mail, na který je třeba odpovědět, a začít připravovat odpověď,“ píše Apple ve zmíněné přihlášce. „Bylo by užitečné, kdyby uživatel mohl plynule, vědomě a kontinuálně přecházet od používání jednoho zařízení k druhému, například přejít od čtení e-mailu na jednom zařízení k přípravě odpovědi na jiném zařízení.“

Fotogalerie Apple Kontinuita patent 1 Apple Kontinuita patent 2 Apple Kontinuita patent 3 Apple Kontinuita patent 4 Apple Kontinuita patent 5 Vstoupit do galerie

Představte si situaci, kdy jste začali odpovídat na e-mail na iPhonu, jen abyste zjistili, že toho chcete říct víc než jen rychlé emoji. Právě teď byste mohli tento koncept smazat a otevřít Mail na Macu, abyste získali výhodu psaní na plnohodnotné klávesnici místo ťukání prstem. Právě teď můžete dokonce vybrat celý napsaný text, zkopírovat ho, otočit se na Mac, otevřít Mail, najít zprávu, kliknout na Odpovědět a vložit stávající text do odpovědi. K dispozici je také synchronizace iCloud, která u některých aplikací znamená, že se koncept zkopíruje mezi zařízeními, což vám ušetří i práci s kopírováním a vkládáním. Apple ale chce, aby to bylo tak, že doslova odložíte jedno zařízení a zvednete druhé, abyste mohli pokračovat v práci přesně tam, kde jste byli.

„Pokud uživatel používá jednu aplikaci na prvním zařízení, bylo by užitečné, aby druhé zařízení, na které uživatel přechází, automaticky spustilo stejnou aplikaci, aby uživatel mohl pokračovat bez ztráty postupu,“ stojí v patentové přihlášce. Takže jste v aplikaci Mail, píšete odpověď a uvědomíte si, že by bylo lepší to udělat na Macu. Odložíte iPhone, otevřete víko MacBooku Pro a Mail se sám spustí v pohotovosti. Mail na vás čeká – a stejně tak zpráva, na kterou jste chtěli odpovědět. Pokud jste nezrušili tu na iPhonu, vidíte právě tu, kterou jste začali psát. „Takové techniky mohou snížit kognitivní zátěž uživatele, který přepíná mezi používáním více počítačových zařízení, a tím zvýšit produktivitu,“ uvádí se dále v patentové přihlášce.

Zrovna tento patent působí dojmem, že by jej Apple skutečně mohl již brzy uvést v praxi. Nechme se překvapit, kdy to bude a jak to bude vypadat.