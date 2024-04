JBL spustilo aprílové slevové šílenství! Ceny repráků a sluchátek spadly až o 31 %

Komerční sdělení: Jaro je tu a s ním i další velká slevová akce v podání předního výrobce audio produktů JBL. Ten na svém oficiálním eshopu spustil konkrétně aprílové slevové šílenství, díky kterému se nyní dá na jeho produktech ušetřit až 31 %. A že je o co stát! Do slev se totiž dostaly i ty největší pecky, které jsou mezi uživateli dlouhodobě velmi oblíbené. O to víc potěší, že je lze nyní sehnat i o tisíce korun levněji.

Kompletní nabídku aprílových slev JBL naleznete zde

Slevy padly zejména na reproduktory a sluchátka, akce nicméně zahrnuje například i soundbary pro vylepšení zvuku vaší televize, popřípadě bezdrátový systém obsahující dvojici mikrofonů, který se může hodit třeba pro karaoke. Zkrátka a dobře, je z čeho vybírat.

TOP 5 nejzajímavějších slev v rámci aprílového šílenství JBL

Jak už však bývá u velkých slevových akcí zvykem, slevy nejsou omezené jen časově, ale i kusově. Skladové zásoby JBL navíc nejsou nekonečné a jakmile se nějaký produkt vyprodá, není zaručeno, že jej prodejce do konce slevové akce ještě naskladní. Přesně z tohoto důvodu proto doporučujeme s nákupy raději příliš neotálet.

Veškeré zlevněné produkty v rámci aprílových slev JBL naleznete zde