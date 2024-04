Za umělou inteligenci Googlu budeme platit

O umělé inteligenci je v posledních týdnech a měsících slyšet takřka na každém rohu a to mimo jiné i proto, že jí mnozí technologičtí giganti v čele s Googlem, Microsoftem či OpenAI zpřístupňují uživatelům na internetu zcela zdarma. Mnohé AI nástroje jsou však již nyní zpoplatněné a jak se zdá, tento trend se bude do budoucna ještě rozmáhat. Zpoplatnit svou umělou inteligenci totiž chce i výše zmíněný Google.

Podle informací deníku Financial Times v současnosti společnost přemýšlí, jak nejlépe zpoplatnění pokročilejších AI funkcí pojmout, aby se obliba AI mezi uživateli nesnížila, ale zároveň aby začaly tyto nástroje Googlu generovat peníze. V tuto chvíli tak můžeme spekulovat taktéž nad tím, co všechno bude Googlem zpoplatněno, popřípadě zda se bude jednat „jen“ o zbrusu nové AI nástroje, jejichž představení proběhne v budoucnu. Pokud by však zpoplatnil Google například svého chatbota Barda, zcela určitě by se ze strany uživatelů dočkal kritiky.

Jako nejpravděpodobnější AI funkce pro zpoplatnění se podle výše zmíněného zdroje jeví například nové vyhledávací funkce založené právě na umělé inteligenci, dále pak propojení AI s Google Docs soubory a tak podobně. Zdá se tedy, že zpoplatněná by snad měla být jen jakási AI „nadstavba“, která má potenciál uživatelům zpříjemnit používání daných služeb, avšak pokud se pro předplácení nerozhodnou, funkčnost jim zůstane zachována, byť bude záviset zcela na nich. Jelikož se však Google k celé záležitosti zatím nevyjádřil, před vytvářením jakýchkoliv závěrů bude lepší počkat na jeho oficiální oznámení těchto novinek.