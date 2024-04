Apple vyvíjí domácí roboty! Mají vás následovat po domě, nádobí za vás však neumyjí

Zdá se, že vody spotřební elektroniky jsou již pro Apple příliš mělké. Poté, co měl v předešlých letech intenzivně pracovat na vývoji svého prvního elektromobilu, který však nakonec odpískal, totiž vypluly na povrch informace o dalším extrémně zajímavém a zároveň velmi netradičním produktu, který inženýři Apple vyvíjí. Řeč je konkrétně o speciálních domácích robotech, o kterých se podařily zjistit první informace reportéru Marku Gurmanovi z agentury Bloomberg.

Gurmanovy zdroje pocházející přímo z Applu vynesly tentokrát konkrétně to, že mají inženýři Applu rozpracováno hned několik domácích robotů, které by měly v budoucnu jablíčkářům usnadnit jejich životy. Jeden z robotů by měl například uživatele následovat při pohybu po jejich domovech a sloužit jim jako osobní asistent pro nejrůznější úkony. Další robot má pak být stolního typu s tím, že využívá robotiky k pohybu displeje, na kterém jsou promítány důležité informace, ale třeba i videohovory a tak podobně.

Zajímavé je pak to, že prvotní vizí Applu bylo vytvořit robota, která by dokázal za jablíčkáře vykonávat nejrůznější domácí práce jako například mytí nádobí, luxování a tak podobně. Záhy však měl zjistit, že se jedná o extrémně složitou technologickou výzvu, kterou není schopen v tomto desetiletí vzhledem k technologickým možnostem, které jsou nyní k dispozici, splnit. Nynější verze robota je tedy o poznání jednodušší, jelikož se jedná s trochou nadsázky o jakýsi HomePod na kolečkách. Slovo „jednodušší“ je tu však použito špatně. I samotný pohyb má být totiž pro Apple dost těžký oříšek. V současnosti má například zkoumat pokročilé algoritmy, které by robotu pomohly procházet „přeplněnými prostory v domovech lidí“.

Podle dostupných informací jsou veškeré robotické projekty Applu zatím v raných fázích vývoje a není proto jasné, kdy bychom se mohli prvních výsledků dočkat, potažmo zda se jich vůbec někdy dočkáme. Jasné je však to, že jsou tyto projekty na míle vzdálené iPhonům, iPadům či Macům. Zdá se tedy, že Apple už toto odvětví začíná pomalu, ale jistě považovat za umírající a proto hledá směr, ve kterém by mohl udávat trendy v nadcházejících desetiletích.