Už žádné sledování přes lokátory! Na iPhony míří novinka, která to zajistí

Se strmě rostoucí oblibou lokátorů v čele s AirTagy roste u mnoha uživatelů i obava z potenciálního zneužívání ke sledování jejich polohy a tak podobně. Pravdou navíc bohužel je, že podobné obavy jsou ve výsledku na místě, jelikož se zprávy o sledování osob či vozidel právě pomocí AirTagů či jiných lokátorů objevují v poslední době velmi často. Apple se však naštěstí staví celému problému čelem a spolu s Googlem chystá softwarové řešení, které by mělo s tímto problémem alespoň částečně zatočit. A to dorazí na iPhony dle všeho již s iOS 17.5, přičemž na Androidy bude velmi pravděpodobně rozšiřováno taktéž v některé z nejbližších plánovaných aktualizací.

Vývojáři spolupracující s portálem 9to5mac objevili v kódu včera vydané 1. bety iOS 17.5 v sekci věnované funkci Najít zmínky o novinkách proti pronásledování. Řetězce přidané do Najít naznačují, že iPhone s iOS 17.5 identifikuje sledovací příslušenství i v případě, že nemá certifikaci Najít (tedy nevyužívá stejnojmennou síť), přičemž poté pomůže uživateli s deaktivací daného lokátoru a to konkrétně přesměrováním na web výrobce zařízení. „Tento předmět není certifikován pro síť Apple Najít. Můžete jej vypnout a tím zabránit ve sdílení polohy s vlastníkem. Chcete-li to provést, postupujte podle pokynů na webových stránkách výrobce tohoto předmětu,“ uvádí například Apple v jedné z hlášek.

V tuto chvíli není podle všeho funkce v iOS 17.5 ještě plně funkční, jelikož systéme nedokáže zatím svého majitele na blízkost necertifikovaných lokátorů upozornit. Jelikož je však před Applem ještě pěkných pár týdnů vývoje tohoto softwaru, je víceméně jasné, že je bude věnovat vychytání posledních mušek, které znepříjemňovaly celkovou funkčnost. Ve finální verzi iOS 17.5, která by mohla dorazit odhadem za měsíc, tedy bude takřka 100% systém plně funkční.