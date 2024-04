Tento oblíbený iPhone vám již v autorizovaném servisu neopraví! Nepoužíváte jej ještě?

Konec jedné dlouhé a zároveň velmi důležité éry v historii iPhonů je tu. Řeč je konkrétně o oficiálním ukončení hardwarové podpory iPhonů 6 Plus, které nyní Apple označil za zastaralé a tím de facto ukončil bez výjimky podporu hardwarových oprav v autorizovaných servisech. Děje se tak více než dva roky poté, co označil tentýž iPhone za „vintage“, čímž jeho majitele nepřímo informoval o tom, že některé servisní opravy pro něj již nebudou dostupné kvůli nedostupnosti náhradních dílů. Ty opravy, které náhradní díly umožňovaly, pak měly být k dispozici právě po dobu dvou let od označení produktu za „vintage“, což se nyní naplnilo.

iPhone 6 Plus byl v historii iPhonů bez jakékoliv nadsázky velmi zlomový. Apple jej světu představil v září 2014 po boku iPhonu 6 coby vůbec první větší verzi iPhonu, čímž začal de facto dláždil cestu pro budoucí příchod modelů Max ve formě, v jaké je známe nyní. Modely Max se přitom v současnosti těší extrémní oblibě, která výrazně převyšuje oblibu 6,1“ iPhonů Pro. V roce 2014 se však iPhone 6 Plus od svého menšího bratříčka lišil skutečně jen ve velikosti displeje, potažmo samozřejmě věcech typu kapacita baterie a tak podobně. Z hlediska fotoaparátu, procesoru či dalších věcí se ale jednalo o totožné telefony.

První větší ránu dostali majitelé iPhonů 6 Plus v roce 2019, kdy Apple přišel s iOS 13 bez podpory tohoto modelu. Další velkou ránu pak dostali v roce 2022 zařazením zařízení do „Vintage“ seznamu a posledním hřebíčkem do rakve je pak nynější označení telefonu za zastaralý a tedy de facto jeho poslání do křemíkového nebe. Neautorizované servisy jej sice zcela určitě ještě nějakou chvíli opravovat budou, nicméně jak jim přestanou výrobci třetích stran dodávat náhradní díly, i zde podpora skončí. A je to škoda. S iPhonem 6 Plus se totiž dá i nyní setkat poměrně často, jelikož se jedná o spolehlivý a líbivý model. Ptáte-li se pak na to, jak na tom jsou s opravami iPhony 6, zde vás potěšíme. Jelikož je Apple prodávat ještě pár let po ukončení prodejů iPhonů 6 Plus coby levný a tedy i dostupný iPhone, jejich opravy v autorizovaných servisech jsou i nadále možné.