iOS 17.5 přinese na iPhony jednu z nejkontroverznějších novinek v jejich historii

Očekávání ohledně hlavní novinky v iOS 17.5 se naplnila. Řeč je konkrétně o přidání podpory instalace aplikací přímo z webu, kterou Apple relativně nedávno oznámil na svém vývojářském webu s tím, že kvůli novému zákonu o digitálních trzích je třeba tuto možnost na území EU zavést. A tak se také s příchodem iOS 17.5, který lze očekávat odhadem za měsíc, stane.

Aby mohli vývojáři nabízet aplikace přímo z webu, musí splňovat řadu poměrně zásadních kritérií, která zcela určitě mnoho z nich už s předstihem „vyšachují“. Jednak musí být členy Apple Developer Programu po dva po sobě jdoucí roky a dále musí mít aplikaci, která zaznamenala v předchozím roce na území EU více než jeden milion prvních instalací nebo chcete-li stažení. Jinými slovy, do tohoto počtu se nepočítají opakované instalace například po smazání, přechodu na nový iPhone a tak podobně. Mezi další požadavky ze strany Applu pak patří notářská kontrola aplikace Applem, zveřejnění transparentních zásad sběru dat danou aplikací a tak podobně. Zároveň platí, že i za aplikace stahované z webu musí vývojáři platit provizi ve výši 0,50 Euro za každé stažení nad milion stažení.

Aplikace jako takové bude možné stahovat například přes nejrůznější tlačítka či odkazy na webech s tím, že by v nich měly být implementovaná i rozhraní pro aktualizace, jenž budou probíhat taktéž přes web. Důležité je rovněž doplnit, že každá aplikace by měla jít alespoň podle podmínek Applu stáhnout jen z jednoho webu, který si vývojáři zaregistrují u svého vývojářského účtu. Nemělo by se tedy stát, že jedna aplikace zahltí větší množství webů ve snaze dostat se na co nejvíce iPhonů. Je nicméně otázkou, jak moc bude tato možnost stahování mezi uživateli oblíbená. Přeci jen, z hlediska bezpečnosti je v porovnání s klasickým stahováním z App Storu nesrovnatelně horší.