Z iPhonů zřejmě půjde brzy odinstalovat tato klíčová aplikace! Využijete to?

Operační systém iOS čeká dost možná v dohledné době další zásadní změna. Evropská komisařka Margrethe Vestager, která stojí v čele regulačních orgánů EU, jenž počínání Applu na území Evropské unie v poslední době bedlivě sledují a regulují, se totiž nechala nedávno slyšet, že Apple dle všeho nesplňuje určité požadavky nového zákona o digitálních trzích (DMA), kvůli čemuž může být brzy donucen k nápravě. A ta by zahrnovala mimo jiné možnost smazat nativní aplikaci Fotky.

Podle Verstagerové neumožňují změny v iOS řadu věcí právě v čele se snadnou odinstalací aplikací a následnou změnou výchozí aplikace pro danou činnost za tu pocházející z dílny třetí strany. Pro tyto účely pak Apple vyžaduje mimo jiné speciální obrazovku, na které jsou jednotlivé možnosti zobrazené, přičemž uživatel si z nich může následně jednoduše vybrat tu nejlepší, aby tak nemusel celý proces přenastavení řešit hluboko v nastavení telefonu. V současnosti sice Apple umožňuje smazat již mnoho nativních aplikací, nicméně Fotky na tomto seznamu nejsou a Evropská komise je dle všeho začíná taktéž vnímat jako protisoutěžní. Do budoucna by tak mohly být nahrazeny jinými prohlížeči obrázků v čele s Google Fotkami a tak podobně.

Háček je v tom, že Fotky jako takové nejsou jen aplikací, ale jsou spíše rozhraním na úrovni systému, které slouží k celé řadě úkonů. Pokud by tedy EU skutečně nařídila Applu, aby Fotky umožnil smazat, znamenalo by to pro něj výrazně přepracovat iOS, aby v něm mohly být „cesty“, které nyní využívá aplikace Fotky, využity aplikací třetí strany a to ve stejném rozsahu, jako tomu je nyní právě u Fotek. A s tím nepřekvapivě souvisí otázka bezpečnosti a tak podobně. Pokud by tedy k podobnému nařízeno došlo – a je pravděpodobné, že dojde, jelikož se EU netají snahou vymáhat dodržování DMA de facto jakkoliv -, Apple čeká solidní patálie.