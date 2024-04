Příchod nových levných AirPods ještě letos znovu potvrzen!

Na stránkách našeho magazínu jsme vás již dříve informovali o tom, že společnost Apple možná chystá zcela novou, levnou a z hlediska funkcí „odlehčenou“ verzi svých bezdrátových sluchátek AirPods. Až dosud nebylo vlastně příliš jasné, kdy by měla sluchátka spatřit světlo světa, jelikož se spekulovalo o celé řadě termínů. Nyní se ale zdá čím dál tím pravděpodobnější, že se tak skutečně stane do konce letoška

Všeobecně se očekává, že společnost Apple ještě v letošním roce obmění svou řadu sluchátek AirPods o několik nových modelů. V nové pondělní zprávě pro investory analytik Jeff Pu tato očekávání potvrdil a uvedl, že Apple vydá nová levnější sluchátka AirPods již někdy v druhé polovině roku 2024. Kromě toho Jeff Pu ve své zprávě také uvedl, že se letos dočkáme také nových AirPods Max.

Pu ve své zprávě mimo jiné vysvětluje, že výroba AirPods se ještě letos zvýší právě díky uvedení nového levného modelu. Puova zpráva se obecně zaměřuje na dopad výroby AirPods na celkový dodavatelský řetězec společnosti Apple a její partnery. Ve zmíněné zprávě Pu uvádí, že objem AirPods v roce 2024 meziročně klesne o 4 % na 55 milionů kusů kvůli „utlumené poptávce po stávajících modelech“. O tom, že by Apple měl uvést na trh novou, jednodušší a levnější variantu AirPods, píše také analytik Ming-Chi Kuo. I on zastává teorii o jejich uvedení na trh v průběhu letošního roku a dodává, že jejich cena by neměla přesáhnout 100 dolarů.

Mark Gurman z agentury Bloomberg opakovaně informoval, že společnost Apple plánuje letos představit AirPods 4 ve dvou různých verzí. Očekává se, že oba modely AirPods 4 budou mít nový design a nabíjecí pouzdro USB-C, ale pouze vyšší varianta bude podporovat funkce, jako je potlačení hluku. Nižší verze by pak měla být právě tím levným modelem, který předpovídá Jeff Pu.