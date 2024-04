EU chce koupit část Applu!

Na 1. duben si připravili představitelé Evropské unie naprosto bombastickou zprávu. Podle tiskové zprávy, která byla na krátko zveřejněna v tiskovém webovém centru EU, totiž zahájila jednání s Applem ohledně odkupu jeho části – konkrétně pak té evropské. A co je ještě zajímavější, jednání byla zahájena poté, co ze strany Applu dorazily zprávy, že by se ničemu takovému nebránil, ba právě naopak.

Podle dostupných informací, kterých je zatím bohužel poskrovnu, je Apple hrubě nespokojen s nařízeními, které musí v poslední době na území EU dodržovat. Namátkou lze vzpomenout například na nutnost přejít u iPhonů z Lightningu na USB-C či na odemčení iOS alternativním obchodům s aplikacemi, zpřístupnění NFC v iPhonu platebním službám a aplikacím a tak dále. Za nedodržení těchto nařízení přitom hrozí EU drakonickými pokutami až do výše 20% ročního celosvětového obratu společnosti v případě opakovaných prohřešků. A ruku na srdce, to vzhledem k tomu, že by se porušení dotklo jen evropského trhu, nedává absolutně smysl.

Nelze se proto absolutně divit tomu, že předním představitelům Applu došla trpělivost a začali přemýšlet nad tím, zda evropský trh neopustí. Jelikož z něj však měli doposud velké zisky, jeho přímé opuštění nepřipadá v úvahu. V hlavách Tima Cooka a jeho nejbližších se měl proto zrodit plán formálně rozdělit Apple na evropskou divizi a dále pak divizi pro zbytek světa, přičemž evropskou divizi by odprodal Evropské unii s tím, že by nad ní měla plnohodnotnou kontrolu, zatímco v případě divize pro zbytek světa by Apple fungoval stále stejně jako nyní.

Na evropskou divizi by však Apple vazby samozřejmě neztratil. Na vyjednavačích EU a Applu je sice v tuto chvíli ujasnit si přesné podmínky obchodu, které budou pro obě strany přijatelné a obchod díky nim bude možné uskutečnit, nicméně v kuloárech se šušká, že výroba a vývoj softwaru bude probíhat stále pod křídly Applu. Poslední slovo ale bude mít ve všem EU, která bude Applu „diktovat“, co má hardware i software pro evropské uživatele přinášet, přičemž ten jí plně vyhoví. Apple produkty tedy budou mít stále punc Applu jako takového, avšak budou vycházet z hlav evropských úřadů.

Jak celá záležitost dopadne není samozřejmě v současnosti vůbec jasné. V případě podobně monstrózních transakcí totiž probíhají jednání vždy velmi dlouho a neméně dlouho pak trvá i schvalování ze strany antimonopolních úřadů. Vzpomeňme třeba na koupi vydavatelství Activision-Blizzard Microsoftem, která se taktéž táhla extrémně dlouho a leckdy se skoro až zdálo, že z obchodu sejde. V tuto chvíli navíc není příliš jasné ani to, proč se na newsroomu EU, kde se pravidelně zveřejňují tiskové zprávy, zrovna takto velká věc příliš dlouho neohřála a z webu byla stažena. Na velikonoční pondělí a navrch prvního apríla jsou však podobné věci docela běžné. Tak hezké Velikonoční pondělí a pozor na vtipálky.